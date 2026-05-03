Arvokuljetusauto kävi Loimaalla torstaisin täydentämässä Euromarketin luona Hossinkadulla sijainnutta pankkiautomaattia.

Epäillyt lähtivät aina torstaisin Helsingin seudulta liikkeelle vaihtuvin kokoonpanoin ja ajoneuvoin.

Sarén pääsi kuitenkin jo vankilomille ja tapasi poliisin epäilyjen mukaan muita Loimaan ryöstösuunnitelmaan kytkeytyneitä epäiltyjä.

– Alkoi tulla viitteitä, että tässä on kyse nyt jostain muusta kuin huumausaineista eli että on arvokuljetusryöstösuunnitelma tekeillä, rikosylikonstaapeli (evp.) Jari Veijalainen kertoi Rikospaikan haastattelussa.

Poliisin valmiusyksikkö Karhu teki yllätysrynnäkön rikollisten pakettiautoon ja otti ryöstöyrityksestä epäiltyinä kiinni neljä miestä. Rikospaikassa nähtiin tekoälyllä luotua havainnekuvaa Karhu-ryhmän iskusta.

Raskaasti aseistautunut ammattirikollisten kopla yritti ryöstää arvokuljetusauton Loimaalla huhtikuun lopussa 2011. Poliisi oli tarkkaillut koplaa useita viikkoja ja esti teon viime hetkellä.

Epäillyt hankkivat muun muassa anastettuja ajoneuvoja ja muita varusteita sekä aseita, mitkä viittasivat jo suoraan ryöstöön.

– Tekopäivä varmistui siitä, että eräät henkilöt toimittivat anastetut ajoneuvot Loimaan seudulle valmiiksi ja tekijät itse lähtivät hyvissä ajoin iltapäivällä Helsingistä kohti Loimaata.

Poliisit olivat valmiina lähistöllä

Poliisin valmiusyksikkö Karhu ja muita poliiseja oli valmiina kiinniottoon lähiympäristössä.

Kohti Loimaata matkannut arvokuljetusauto oli myös poliisin seurannassa ja kontrollissa. Autossa oli rahaa puolitoista miljoona euroa.

– Autoa ei haluttu päästää kohdepaikkaan tai edes siihen lähelle. Se pysäytettiin muutama sata metriä ennen, Veijalainen kertoi.