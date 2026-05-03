Raskaasti aseistautunut ammattirikollisten kopla yritti ryöstää arvokuljetusauton Loimaalla huhtikuun lopussa 2011. Poliisi oli tarkkaillut koplaa useita viikkoja ja esti teon viime hetkellä.
Poliisin valmiusyksikkö Karhu teki yllätysrynnäkön rikollisten pakettiautoon ja otti ryöstöyrityksestä epäiltyinä kiinni neljä miestä. Rikospaikassa nähtiin tekoälyllä luotua havainnekuvaa Karhu-ryhmän iskusta.
Poliisi oli saanut Loimaan ryöstösuunnitelmasta vihiä, kun se tutki epäiltyä törkeää huumausainerikosta.
– Alkoi tulla viitteitä, että tässä on kyse nyt jostain muusta kuin huumausaineista eli että on arvokuljetusryöstösuunnitelma tekeillä, rikosylikonstaapeli (evp.) Jari Veijalainen kertoi Rikospaikan haastattelussa.
Poliisi epäili, että ammattirikolliset valmistelivat ryöstöä vankilasta käsin. Yksi epäillyistä oli Matti Sarén, joka oli suorittamassa vankeustuomiota Suomen Pankin Turun konttorin pihalla vuonna 2007 tehdystä arvokuljetusryöstöstä.
Sarén pääsi kuitenkin jo vankilomille ja tapasi poliisin epäilyjen mukaan muita Loimaan ryöstösuunnitelmaan kytkeytyneitä epäiltyjä.
Joka torstai lähdettiin liikkeelle
Epäillyt lähtivät aina torstaisin Helsingin seudulta liikkeelle vaihtuvin kokoonpanoin ja ajoneuvoin.
– Tarkkailu osoitti, että Loimaalla käytiin tiedustelemassa paikkoja, joihin arvokuljetusauto pysähtyy.
Arvokuljetusauto kävi Loimaalla torstaisin täydentämässä Euromarketin luona Hossinkadulla sijainnutta pankkiautomaattia.
Poliisi tarkkaili epäiltyjen piiriä koko ajan tiiviisti.