Tampereella äärioikeiston mielenosoittajien hyökkäyksen kohteeksi joutunut nainen kertoo tilanteestaan MTV Uutisille.

Poliisi tutkii Tampereella mielenosoituskulkueessa tapahtunutta välikohtausta pahoinpitelynä. Tapaus sattui äärioikeistolaisen Sinimustan ryhmän Valkoinen vappu -tapahtuman yhteydessä. Usean mielenosoittajan epäillään olleen väkivaltainen yhtä vastamielenosoittajaa kohtaan.

Paikalta otetuissa videoissa näkyy, kuinka naispuolisen uhrin kimppuun hyökätään rajusti.

MTV Uutiset tavoitti Tytti Hynnisen, joka kertoo miten häntä vastaan hyökättiin tilanteessa. Hynninen kertoo menneensä ystävänsä kanssa marssijoiden joukkoon.

– Levitimme banderollin, missä luki, että "natsit vittuun". Emme koskeneet kehenkään, emmekä sanoneet yhtään mitään.

Hynninen kertoo yllättyneensä, että banderolli herätti välittömästi niin voimakkaan ja väkivaltaisen reaktion.

– Ystäväni potkittiin siitä kauemmaksi ja olin maassa siten, että tuli potkua kasvoihin ja lisäksi lyötiin.

Hynninen kertoo, että iskut osuivat häntä kasvojen alueelle. Hänen silmänsä on musta ja turvonnut.

– Minulla on lisäksi huuli auki ja toisella puolella päätä turvonnut ja kipeä kohta.

"On helppoa ummistaa silmät vaarallisilta ääriliikkeiltä"

Hynninen kertoo näyttäneensä vammojaan Keskustorilla olleille poliiseille.

– Heitä ei kiinnostanut. He olivat siinä ihan hiljaa eivätkä tehneet siinä tilanteessa mitään.

Hynnisen mukaan poliisi on ollut häneen yhteydessä jälkeenpäin tänään asian selvittelyn tiimoilta.

Hynninen kertoo syöneensä tänään särkylääkettä kasvojensa alueella tuntuvan kivun takia. Muuten hän kertoo voivansa tällä hetkellä hyvin.

Hynnisellä on selkeä viesti tapahtuneen tiimoilta.

– On todella huolestuttavaa, että tuollaisen tapahtuman annetaan tapahtua ja että toimintaan ei välittömästi puututa. On todella helppoa ummistaa silmät vaarallisilta ääriliikkeiltä.