Yhdysvallat oli pyytänyt kahden kuukauden aselepoa osapuolten välille. Iran vaatii tilanteen selvittämistä kuukauden sisällä.
Iranin mukaan neuvottelujen keskiössä pitäisi olla sodan päättäminen eikä aselevon jatkaminen.
Iran on lähettänyt 14-kohtaisen ehdotuksen Yhdysvalloille neuvotteluja välittävän Pakistanin kautta. Uudesta ehdotuksesta kertoivat lauantai-iltana iranilaiset uutistoimistot Tasnim ja Fars.
Lue myös: Iran: Tässä ovat Yhdysvaltain vaihtoehdot
Tasnimin mukaan Yhdysvallat oli pyytänyt omassa ehdotuksessaan kahden kuukauden aselepoa osapuolten välille, mutta Iran vaatii tilanteen selvittämistä kuukauden sisällä.
Iranin mukaan neuvottelujen keskiössä pitäisi olla sodan päättäminen eikä aselevon jatkaminen, Tasnim sanoo.
1:59Katso video: Trumpia kritisoidaan, että hän on ylittänyt presidentin oikeudet Iranin suhteen – mitä tästä seuraa?
Perjantaina Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, ettei hän ole tyytyväinen Iranin aiemmin tekemään ehdotukseen.