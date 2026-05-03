Heikki, 66, juoksee 1 850 kilometriä lapsiperheiden hyväksi | MTV Uutiset

Heikillä, 66, hurja tavoite: Juoksee 1 850 kilometriä Helsingistä Jäämerelle 9:32 Heikki, 66, juoksee 1 850 kilometriä lapsiperheiden hyväksi. Julkaistu 03.05.2026 07:22 Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi 66-vuotias Heikki Tanskanen aikoo kerätä lähes 20 000 euroa apua tarvitseville lapsiperheille juoksemalla Suomen halki. Ylöjärveläinen Heikki "Hepe" Tanskanen loikkasi vappupäivänä hurjalle matkalle, kun hän aloitti 1 843 kilometrin hyväntekeväisyysjuoksunsa Helsingistä kohti Jäämerta. Ihan omaksi ilokseen eläkkeellä oleva 66-vuotias ei urakkaan ryhtynyt, vaan tavoitteena on kerätä varoja apua tarvitseville lapsiperheille. Tanskanen aikoo juosta matkan noin 43 vuorokaudessa, eli keskimäärin maratonin vauhtia päivässä. Reitti kulkee halki Suomen ja päättyy Pohjois-Norjaan Kirkkoniemeen. Kirkkoniemessä Tanskanen on arviolta reilun kuukauden kuluttua, 12. kesäkuuta. Lue myös: Polkupyöräilijät yrittävät taltuttaa ilmastonmuutosta joukolla Helsingissä – muykana yllätys presidentti Niinistölle Rytmitys on tärkeää Tempauksen keräystavoite on 18 430 euroa eli kymmenen euroa jokaisesta juoksukilometristä. Rahat menevät avun tarvitsijoille Pelastusarmeijan Auta ihmistä -keräyksen kautta. – Tällaisella matkalla rytmitys on tärkeää. Ajatukseni on herätä päivittäin kello seitsemältä, syödä aamiaista ja aloittaa matka kello yhdeksään mennessä, Tanskanen selvitti tiedotteessa. – Kolmen tunnin jälkeen pidän tunnin lounastauon, ja sen jälkeen jatkan juoksua.

"Askel kerrallaan"

Yöt Tanskanen nukkuu asuntoautossa, jota ajaa hänen puolisonsa Tuula. Puoliso on Tanskasen mukaan myös tärkeä henkinen tuki matkalla.

– Askel kerrallaan, kilometri kerrallaan ja päivä kerrallaan, ja katsotaan mitä siitä sitten seuraa, hän kuvasi asennettaan Huomenta Suomessa lauantaina.

28 paikkakuntaa kattava reitti valikoitui muun muassa Tanskasen syntymäpaikkakunnan, Pohjois-Karjalassa sijaitsevan Juuan mukaan.

– Halusin sinne mennä. Ja sitten täällä on lapsenlapsia pitkin matkaa, hän perusteli.

Tanskasella on kaikkiaan viisi lasta ja kymmenen lastenlasta.

Aiempi urakka päätyi Nuorgamiin

Tanskanen ei ole niin sanotusti ensimmäistä kertaa pappia kyydissä.

Vuonna 2013 hän tempaisi samanlaisen hyväntekeväisyysjuoksun, tuolloin Nuorgamista Hankoon. Matkaa kertyi 1 437 kilometriä 29 päivässä.

– Mukana oli jossain vaiheessa auton siirtäjiä, ystäviä ja yksi viikko oli hellejuoksua. Nytkin toivon tälle reissulle, että saa tulla mukaan matkaan kävelemään, juoksemaan ja hölkkäämään seuraksi.

Tavoite juosta "maailman ympäri"

Tanskanen on ollut eläkkeellä pari vuotta. 37-vuotisen työuran hän teki YIT:llä. Viimeinen työpaikka oli Tampereella, jossa hän teki mittauksia ratikkalinjoja varten.

Juoksuharrastuksen hän aloitti vuosituhannen vaihteessa, ja vuonna 2005 sählykaveri houkutteli hänet mukaan Helsinki City Marathoniin.

Nyt Heikillä on juostuna 62 maratonia koti- ja ulkomailla. 70 ikävuoteen mennessä hän toivoo koossa olevan 70 maratonia.

– Tavoitteena on myös, että juoksemani kilometrit yltäisivät maapallon ympäri.

Juoksu avaa sydämen

Juoksun hän sanoo olevan hänelle meditatiivista, "sydämen ja mielen Jumalalle avaavaa toimintaa".

– Juostessa lepään, mikä voi kuulostaa erikoiselta. Mieleni lepää ja se on avoin rukoukselle. Juostessa saan myös ideoita, aiemmin työhöni ja nyt juoksuuni liittyen.

– Kun on selkeä tavoite ja minä saan sen saavutettua, se antaa voimia ja uskoa tulevaisuuteen ja kaikkeen.

Nyt Tanskanen toivoo, että "nivelet kestävät ja taivaan isä on mukana".

– Jos tämä ei ole hänestä lähtöisin minulle tämä homma, turhaanpa minä tässä rehkin. Ja jos tämä ei palkitse millään tavalla lapsiperheitä, tämähän on ihan turhaa kaikki. Se selviää vain kokeilemalla.

Lähes 200 kilometriä ja 30 paikkakuntaa Heikki Tanskanen lähti 1 843 kilometrin matkalleen 1. toukokuuta kello 11 Pelastusarmeijan Temppelin edestä Helsingistä Uudenmaankadulta. Helsingin jälkeen Tanskanen käy 26 paikkakunnalla ennen määränpäätä, Norjan Lapissa sijaitsevaa Kirkkoniemeä. Tanskasen reitti: Helsinki – Hyvinkää – Hämeenlinna – Toijala – Lempäälä – Tampere – Ylöjärvi – Korpilahti – Jyväskylä – Kuopio – Kaavi – Timovaara – Juuka – Nurmes – Kuhmo – Hyrynsalmi – Kuusamo – Salla – Saija – Savukoski – Lokka – Saariselkä – Ivalo – Inari – Utsjoki – Nuorgam – Pykeija – Kirkkoniemi. Aikatavoitteeksi Heikki on asettanut 43 päivää, mikä tarkoittaa 43 kilometrin päivämatkoja. Tanskasen juoksua voi seurata tästä linkistä.