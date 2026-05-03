66-vuotias Heikki Tanskanen aikoo kerätä lähes 20 000 euroa apua tarvitseville lapsiperheille juoksemalla Suomen halki.
Ylöjärveläinen Heikki "Hepe" Tanskanen loikkasi vappupäivänä hurjalle matkalle, kun hän aloitti 1 843 kilometrin hyväntekeväisyysjuoksunsa Helsingistä kohti Jäämerta.
Ihan omaksi ilokseen eläkkeellä oleva 66-vuotias ei urakkaan ryhtynyt, vaan tavoitteena on kerätä varoja apua tarvitseville lapsiperheille.
Tanskanen aikoo juosta matkan noin 43 vuorokaudessa, eli keskimäärin maratonin vauhtia päivässä.
Reitti kulkee halki Suomen ja päättyy Pohjois-Norjaan Kirkkoniemeen. Kirkkoniemessä Tanskanen on arviolta reilun kuukauden kuluttua, 12. kesäkuuta.
Rytmitys on tärkeää
Tempauksen keräystavoite on 18 430 euroa eli kymmenen euroa jokaisesta juoksukilometristä. Rahat menevät avun tarvitsijoille Pelastusarmeijan Auta ihmistä -keräyksen kautta.
– Tällaisella matkalla rytmitys on tärkeää. Ajatukseni on herätä päivittäin kello seitsemältä, syödä aamiaista ja aloittaa matka kello yhdeksään mennessä, Tanskanen selvitti tiedotteessa.
– Kolmen tunnin jälkeen pidän tunnin lounastauon, ja sen jälkeen jatkan juoksua.