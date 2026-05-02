Ruotsi voitti alle 18-vuotiaiden jääkiekon MM-turnauksen. Se kaatoi finaalissa Slovakian maalein 4–2.
Ruotsi johti kahden erän jälkeen 2–0 ja meni päätöserässä jo 4–0-johtoon. Turnauksen järjestäjämaa Slovakia kuitenkin kiipesi viimeisillä minuuteilla kahden maalin päähän.
Tre Kronorin turnaus oli erikoinen. Se voitti maailmanmestaruuden, vaikka alkulohkossa se otti 1–9 nokkiinsa Yhdysvalloilta. Yhdysvallat taas putosi jo puolivälierissä sensaatiomaisesti Latvialle.
Ruotsille kultaa neljän vuoden tauon jälkeen. Slovakialle historian toinen hopea ja Tshekki otti pronssit. Pikkuleijonat jäi puolivälieriin.