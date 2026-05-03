Jääkiekon NHL:n pudotuspelien toinen kierros alkoi Suomen aikaa sunnuntain vastaisena yönä Carolina Hurricanesin ja Philadelphia Flyersin kohtaamisella, jossa kotijoukkue Carolina otti voiton maalein 3–0.

Ottelun tehokkain oli kaksi maalia viimeistellyt Carolinan Logan Stankoven, joka aloitti maalinteon jo puolentoista minuutin kohdalla. Jackson Blake lisäsi johtoa vain kuusi minuuttia myöhemmin, ja toisen erän lopulla Stankoven viimeisteli loppulukemat.

Stankoven on tehnyt tämän kevään pudotuspelien viidessä ensimmäisessä ottelussa kuusi maalia. Philadelphia-ottelussa 23-vuotiaasta kanadalaishyökkääjästä tuli NHL-historian nuorin pelaaja, joka on aloittanut pudotuspelit viiden ottelun mittaisella maaliputkella.

Ennen tätä ennätys oli Aleksandr Mogilnyn nimissä vuodelta 1993. Venäläishyökkääjä teki tuolloin 24-vuotiaana Buffalo Sabresin paidassa viiteen ensimmäiseen peliin seitsemän maalia.



Carolinan Sebastian Aho ja Philadelphian Rasmus Ristolainen jäivät avauskohtaamisessa ilman tehopisteitä. Koko ottelussa eniten pelanneen Ristolaisen teholukema oli -2.