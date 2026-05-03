Henkilöauto törmäsi karhuun Mäntyharjulla. Karhu loukkaantui kolarissa ja voi olla vaarallinen.
Etelä-Savon Mäntyharjulla tapahtui myöhään lauantai-iltana harvinainen liikenneonnettomuus, kun henkilöauto törmäsi karhuun valtatiellä 5.
– Karhu loukkaantui kolarissa ja voi olla vaarallinen. Poliisi ja SRVA-toimijat jäljestävät karhua onnettomuuspaikan läheisyydessä, poliisitiedotteessa sanotaan.
Hätäkeskukseen ilmoitettiin lauantaina kello 23.51 Mäntyharjulla tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta. Paikalle hälytettiin poliisin ja pelastuslaitoksen yksiköitä.
Lue myös: Tiinan aamukahvi keskeytyi, kun pihalle tullut karhu kävi grillin kimppuun: "Meni pasmat sekaisin"
Henkilöauto oli törmännyt valtatiellä 5 Karankamäen kohdalla karhuun, joka loukkaantui ja poistui kolaripaikalta Koirakiven suuntaan. Poliisi hälytti myös Suurriistavirka-avun (SRVU) toimijoita auttamaan loukkaantuneen karhun jäljestämisessä.
Henkilöautossa oli kuljettajan lisäksi kolme matkustajaa. Ihmisiä ei loukkaantunut onnettomuudessa.
Poliisi pyytää ilmoittamaan onnettomuuspaikan läheisyydessä tehdyistä karhuhavainnoista hätäkeskukseen. Karhu on loukkaantuneena vaarallinen ja sitä ei tule lähestyä.