Formula ykkösten pistekärki, Mercedeksen Kimi Antonelli ajoi paalupaikan sunnuntaiseen Miamin gp-kisaan. Antonelli jätti aika-ajoissa toiseksi ajaneen Red Bullin Max Verstappenin 0,166 sekunnin päähän.

Antonellille paalu oli uran kolmas ja samalla kolmas peräkkäinen. Hän starttasi ensimmäisestä ruudusta niin Kiinassa kuin Japanissa ja voitti molemmat kisat.

Verstappenille puolestaan Miami toi vihdoin onnistumisen: kauden aiemmissa kolmessa kisassa hollantilaismestarin paras lähtösija oli kahdeksas ruutu.

Ferrarin Charles Leclerc oli aika-ajojen kolmas ja McLarenin Lando Norris neljäs. Cadillacin Valtteri Bottas oli 20:s.

Bottas on jäänyt aika-ajojen avausosioon kauden kaikissa kisoissa. Ennen tätä Bottaksen lähtösijat ovat olleet 19, 19 ja 20.

Kansainvälisen autoliiton (FIAn) mukaan sunnuntain kisan uusi alkamisaika on paikallista aikaa kello 13 eli Suomen aikaa kello 20. Kisapaikalle ennustettujen rankkasateiden vuoksi starttia aikaistettiin kolmella tunnilla.

Päätöksellä pyritään varmistamaan, että suurin osa kisasta saataisiin käytyä hyvissä ajo-olosuhteissa.