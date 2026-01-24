Augsburg aiheutti Bayern Münchenille Bundesliiga-kauden avaustappion noustuaan vieraskentällä 2–1-voittoon. Sarjaa 19 kierroksen jälkeen 11 pisteellä johtavan Bayernin edellinen tappio Saksan kentillä oli maaliskuun 8. päivältä viime vuodelta.
Bayern johti ottelua Hiroki Iton osumalla pitkään 1–0. Vieraat käänsivät pelin viimeisellä vartilla, kun Arthur Chaves ja Han-Noah Massengo osuivat kuuden minuutin välein.
Augsubrgin edellinen voitto Bayernista oli vuodelta 2015. Joukkue kohensi asemiaan sarjan peräpäässä ja on nyt neljä pistettä karussa karsijan paikalla olevaan Mainziin nähden.
Bayern pelasi ottelussa tavanomaisesta poikkeavalla kokoonpanolla lukuisten sairasteluiden vuoksi.