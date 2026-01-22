Espanjalaisjätti ylsi viime kaudella lähes 1,2 miljardin euron liikevaihtoon.
Espanjalainen Real Madrid säilytti ykköspaikkansa, kun tilintarkastusyhtiö Deloitte julkaisi torstaina vuosittaisen selvityksensä liikevaihdoltaan suurimmista jalkapalloseuroista.
Deloitten selvitys koskee kautta 2024–2025, ja sen mukaan Real Madridin liikevaihto oli 1,16 miljardia euroa. Kasvua edelliseen kauteen verrattuna oli yli 115 miljoonaa euroa. Kyseessä on Realin ennätysliikevaihto.
Realin tuloksessa on huomionarvoista, ettei se voittanut viime kaudella yhtään merkittävää titteliä. Seuran Santiago Bernabeu -stadionin kunnostaminen monikäyttöareenaksi tuottaa Realille runsaasti tuloja. Madridilaisjätin kaupalliset tulot olivat peräti 594 miljoonaa euroa.
Deloitten listan kakkosena on espanjalainen Barcelona, kolmantena saksalainen Bayern München ja neljäntenä ranskalainen PSG. Kymmenen kärjen loput sijat menevät englantilaisseuroille järjestyksessä Liverpool, Manchester City, Arsenal, Manchester United, Tottenham ja Chelsea.
Barcelona evakosta huolimatta toisena
Real Madridin ero muihin on merkittävä, sillä Barcelonan liikevaihto oli 975 miljoonaa, Bayernin 861 ja PSG:n 837 miljoonaa euroa. Deloitten selvityksessä 20 suurimman seuran yhteisliikevaihto oli ennätyksellisesti 12,4 miljardia euroa.
Barcelona on listan kakkosena, vaikka se pelasi evakossa massiiviselta Camp Nou -stadioniltaan, joka on ollut remontissa.
Arsenal on naisten seuroista liikevaihdoltaan suurin. Sen liikevaihto oli vajaat 26 miljoonaa euroa. Seuraavilla sijoilla ovat Chelsea ja Barcelona.