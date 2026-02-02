Kuopion Palloseuran hyökkäävä keskikenttäpelaaja Otto Ruoppi siirtyy Mainz 05:n riveihin. Mainz pelaa jalkapallon Saksan Bundesliigassa.
Ruopin, 20, siirto tapahtuu siten, että hän pelaa KuPSissa kesäkuun loppuun asti lainalla ja suuntaa sitten saksalaisseuraan. KuPS saa keskikentän taiturinsa siis käyttöönsä kotimaan liigan alkukauden ajaksi.
– Todella hyvät fiilikset siirrosta, sillä olin kovasti odottanut tätä. Kun kuulin, että Mainz haluaa hankkia minut, olin todella innoissani. Juttelin seuran kanssa, ja tunne vain vahvistui, että haluan siirtyä tänne, Ruoppi sanoi KuPSin kotisivuilla.