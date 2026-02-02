Kuopion Palloseuran hyökkäävä keskikenttäpelaaja Otto Ruoppi siirtyy Mainz 05:n riveihin. Mainz pelaa jalkapallon Saksan Bundesliigassa.

Ruopin, 20, siirto tapahtuu siten, että hän pelaa KuPSissa kesäkuun loppuun asti lainalla ja suuntaa sitten saksalaisseuraan. KuPS saa keskikentän taiturinsa siis käyttöönsä kotimaan liigan alkukauden ajaksi.



– Todella hyvät fiilikset siirrosta, sillä olin kovasti odottanut tätä. Kun kuulin, että Mainz haluaa hankkia minut, olin todella innoissani. Juttelin seuran kanssa, ja tunne vain vahvistui, että haluan siirtyä tänne, Ruoppi sanoi KuPSin kotisivuilla.

Myös Mainz kertoi Ruopin siirrosta maanantaina kotisivuillaan. Kumpikaan seura ei kertonut siirtosummaa.



– Odotamme innolla erittäin varmaa ja vaarallista hyökkäävää keskikenttäpelaajaa, joka on innokas näyttämään kykynsä Mainz 05:ssä ensi kesästä lähtien, Mainzin urheilujohtaja Niko Bungert sanoi seuran kotisivuilla.



Mainzin liigakausi on ollut vaikea, ja joukkue on sarjassa sijalla 16.