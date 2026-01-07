Saksan jalkapallon suurlupauksiin lukeutuva Bayern Münchenin 17-vuotias Lennart Karl nostatti hälyä alkuviikosta, kun hän julisti haluavansa "ehdottomasti" pelata vielä joskus espanjalaisjätti Real Madridin riveissä.

Teinisensaatio Karl kutsui lisäksi Realia "unelmaseurakseen". Nuorukaisen mietteet aiheuttivat nykytyyliin vihaisen some-reaktion osalta Bayernin faneista. Tiistaina baijerilaisseuran urheilujohtaja Max Eberl joutui sammuttelemaan pahinta roihua, Karlin tehtyä kaksi maalia ja syötettyä yhden harjoitusottelussa Salzburgia vastaan.

Eberl kertoi, että Karl oli käynyt seurajohdon pakeilla pyytämässä anteeksi.

– Olen sitä mieltä, että 17-vuotias saa tehdä virheitä ja sanoa jotain, minkä hän myöhemmin tajuaa olleen sellaista, minkä olisi voinut sanoa toisinkin. Hän puhui vapaasti, 17-vuotiaan lailla. Hän ottaa opiksi, ja hän on myös erittäin hyvä pelaaja, Eberl sanaili X-viestipalvelussa Bayern & Germany -tilillä.

– Hän ei ole enää se Lenny, jota kukaan ei tunne. Hän on Lennart Karl, jonka koko Saksa tuntee ja jonka taidot tiedetään. Hän oppii tästä.

Helmikuussa 18 vuotta täyttävä hyökkäävä keskikenttäpelaaja Karl on pelannut tällä kaudella 13 ottelua Bundesliigassa ja tehnyt kolme maalia sekä antanut kaksi maalisyöttöä. Mestarien liigassa hän viimeisteli maalin kolmessa peräkkäisessä pelissä.