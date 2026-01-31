Skodalla rallin SM-sarjassa kilpaileva Esapekka Lappi piti tämän kauden voittoprosenttinsa sadassa viikonloppuna Rovaniemellä.

Lappi ajoi pari viikkoa sitten SM-kauden avauksessa Mikkelissä voittoon ja uusi temppunsa napapiirillä. Tällä kertaa ykköstila heltisi 25,2 sekunnin erolla ennen nuorta laukaalaista Tuukka Kauppista. Kolmanneksi rallissa jäi Lauri Joona ja neljänneksi Mikko Heikkilä.

Viime vuonna Kauppinen järjesti melkoisen sensaation Tunturirallissa, kun taakse jäi sekä Lappi että Toyotan Rally1-autolla ajanut Kalle Rovanperä. Nyt uudempaan Skodaan vaihtanut Lappi pystyi pitämään nuoremmat haastajat takanaan lähdöstä maaliin.

Lapille voittojuhlat "Tunturissa" ovat tutut, mutta kartturi Enni Mälköselle palkintona myönnettävät poronsarvet klassikkorallista olivat uran ensimmäiset.

- On tosi hyvä fiilis varsinkin Ennin puolesta. Hän sai nyt ne poronsarvet, jotka häneltä puuttuivat, Lappi myhäili.

Tunturiralli on SM-osakilpailuista selvästi haastavin, sillä kaksi täyttä ajopäivää ja 220 EK-kilometriä tekevät siitä käytännössä EM-rallin mittaisen. Muut SM-koitokset kuitataan yhdessä päivässä.

- Tämä on paras ja vaativin SM-ralli minun mielestäni. Oli hienoa, että täällä oli kova vastus ja enemmän kilpailijoita, eikä vain . Se toi myös itselle enemmän mielenkiintoa ja tavallaan patisti ajamaan äärirajoilla, Lappi summasi.