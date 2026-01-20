Pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan Jarrun omistaja ja apujoukot yrittivät ensin saada koiran pois kallion kolosta ensin omin neuvoin. Kun se ei onnistunut, he tekivät koirasta hätäilmoituksen. Tämä tapahtui vuorokauden kuluttua tapahtuneesta sunnuntaina.
Pelastushenkilöstö lähti koiran auttamisoperaatioon Harmaaniementien lähelle.
Paikan päällä pelastajat havaitsivat kolon olevan kuitenkin niin ahdas, että koiraa ei saataisi ulos ilman isoa urakkaa. Lohkeamaa alettiin laajentaa poraamalla ja piikkaamalla.
– Työ suurten ja painavien työvälineiden kanssa haastavassa maastossa oli raskasta ja pölyistä, tiedotteessa kuvataan.
Pelastushenkilöstö sai koiraan näköyhteyden katselulaitteen avulla.
Jarru joutui kallion kolon Liperissä. Pelastuslaitoksen väki suurensi lohkeamaa poraamalla ja piikkaamalla.Pohjois-Karjalan pelastuslaitos.