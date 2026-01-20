



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Jarru-koira pelastettiin kallionkolosta Liperissä | MTV Uutiset





Jarru-koiran 54 tunnin piina kallion kolossa – jahtivietti oli viedä hengen! 0:48 Katso video: Näin pelastuslaitoksen pelastajat saivat Jarru-koiran kalliokolosta. Julkaistu 46 minuuttia sitten Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen väki onnistui viikonloppuna vapauttamaan lähes mahdottomaan kiipeliin ajautuneen koiran. Jahtivietti oli viedä viikonloppuna Jarru-koiran hengen Liperissä Pohjois-Karjalassa. Tapahtumat saivat alkunsa lauantaina, kun mies oli metsässä koiransa kanssa. Jarru juoksenteli irrallaan ja katosi jossain vaiheessa omille teilleen. Mies onnistui paikantamaan sen jyrkästä kivikkoisesta rinteestä. Eläin oli todennäköisesti mennyt kallion koloon ketun perässä. Lue myös: Pelastuslaitoksella likainen tehtävä Kauhajoella: "Nämä ovat mielenkiintoisia työpäiviä" Näköyhteys saatiin katselulaitteella Pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan Jarrun omistaja ja apujoukot yrittivät ensin saada koiran pois kallion kolosta ensin omin neuvoin. Kun se ei onnistunut, he tekivät koirasta hätäilmoituksen. Tämä tapahtui vuorokauden kuluttua tapahtuneesta sunnuntaina.

Pelastushenkilöstö lähti koiran auttamisoperaatioon Harmaaniementien lähelle.

Paikan päällä pelastajat havaitsivat kolon olevan kuitenkin niin ahdas, että koiraa ei saataisi ulos ilman isoa urakkaa. Lohkeamaa alettiin laajentaa poraamalla ja piikkaamalla.

– Työ suurten ja painavien työvälineiden kanssa haastavassa maastossa oli raskasta ja pölyistä, tiedotteessa kuvataan.

Pelastushenkilöstö sai koiraan näköyhteyden katselulaitteen avulla.

Jarru joutui kallion kolon Liperissä. Pelastuslaitoksen väki suurensi lohkeamaa poraamalla ja piikkaamalla.Pohjois-Karjalan pelastuslaitos.

Koiraa lämmitettiin puhaltimella

Ulkona ja varmasti kallionkolossakin oli kylmä, ja pelastushenkilöstö puhalsi onkaloon lämmintä ilmaa erillisellä ilmanlämmittimellä, että Jarru ei paleltuisi.

Pelastuslaitoksen mukaan koiran vointia kallion kolossa seurattiin muutenkin säännöllisesti. Koira vastasi kutsuttaessa omistajalleen.

Pelastajat työskentelivät paikalla taukoamatta lopulta läpi yön. Yhteensä he uurastivat 33 tuntia.

Henkilöstöä oli hommissa kerrallaan reilun ryhmän verran eli 4–8 ihmistä. Väkeä tuli Polvijärven ja Kiteen sekä Joensuu Noljakan ja Pekkalan paloasemilta.

Väsyneen näköinen Jarru pääsi isännän syliin noin 54 tunnin rupeaman jälkeen.Pohjois-Karjalan pelastuslaitos.

Jarru pääsi isäntänsä syliin

Kuin ihmeen kaupalla pelastajat saivat koiran ylös kolosta hengissä ja terveenä.

– Tapahtuneelle saatiin onnellinen loppu ja pitkä uurastus palkittiin, kun Jarru pelastettiin tehdystä aukosta ulos isännän syliin pitkän, noin 54 tunnin, rupeaman jälkeen, tiedotteessa kerrotaan.

Pelastuslaitoksen arvion mukaan reitti, josta koira oli mennyt kivionkaloluolaan, oli sortunut tai estynyt. Siksi koira ei päässyt onkalosta pois ilman apuvoimia.

Jarrun edesottamuksista kertoi ensin Karjalainen.

Kati Hyttinen MTV Uutiset Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana. Hän tekee töitä MTV Uutisten verkkodeskissä ja Lifestyle-toimituksessa, joissa hän seuraa uutisia ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa ympäristö-, luonto- ja eläinaiheisiin. Voit lähettää hänelle juttuvinkkejä osoitteessa kati.hyttinen@mtv.fi.