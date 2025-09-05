Ihmishengenkin pelastanut Riki loukkaantui ja oli lopetusuhan alla – poliisikoiran tulevaisuus valoisa onnistuneen somekeräyksen ansiosta

Poliisikoira Riki oli lopetusuhan alla työtapaturman vuoksi. Somen voima auttoi koiran pelastamisessa.

Suomen Poliisikoirayhdistys ry julkaisi tällä viikolla koskettavan Facebook-päivityksen, jossa kerättiin varoja pian 9 vuotta täyttävän, Oulun poliisilaitoksella vuosia palvelleen, poliisikoira Rikin leikkaukseen.

– Mahdollista Rikille ansaittu eläke – ei lopetuspäätöstä terveelle koiralle, päivityksen alussa luki.

Rikille oli tapahtunut onnettomuus elokuussa matkalla töihin.

Koira loukkasi oikean etujalkansa ja eläinlääkäri diagnosoi sillä kivuliaan ranteen yliojennusvamman, joka estää tassun normaalin käytön.

Huolena leikkauskulut

Päivityksessä kerrottiin, että ranteen osajäykistys leikkauksella voisi palauttaa jalan toiminnallisuuden lähes normaaliksi.

Eläinlääkärin mukaan toipumisennuste oli hyvä. Jalan toiminnallisuuden uskottiin säilyvän hyvänä ja jopa ennuste sen työkäyttöön vaikutti hyvältä.

Ongelmaksi muodostuivat kuitenkin leikkauksen kulut.

Onnettomuuden myötä virkakoira oli siirtynyt ohjaajansa omistukseen ja noin 3 000 euron leikkauskulut olivat kaatumassa monihenkisen perheen itse maksettaviksi.

Toinen vaihtoehto oli koiran lopetus.

– Riki on muuten täysin terve ja elämänhaluinen, päivityksessä kerrotaan.

Riki-koira.Poliisikoirayhdistys / Oulun poliisilaitos

Ihmishengen pelastaja

MTV Uutisten haastattelemat poliisit Riku Leskelä ja Johannes Jokela toimivat samassa kenttäryhmässä, jossa Riki-koira toimi ennen loukkaantumisen myötä tapahtunutta eläköitymistään.

Jokela toimii pääasiassa Rikin ohjaajan kanssa samassa partiossa.

Hän kuvailee Rikiä uskolliseksi, miellyttäväksi ja aina luotettavaksi työkaveriksi.

– Työlleen omistautunut. Se tulee aina erittäin mielellään ohjaajansa kanssa töihin, Jokela sanoo.

Riki toimi partiokoirana päivittäisessä poliisityössä ja on erikoistunut huumausaineiden etsintään ja joukkojenhallintatehtävissä toimimiseen.

Se on ollut olennainen osa poliisipartiota, aina valmiina palvelemaan, suojelemaan ja tekemään työtä, johon se on koulutettu, päivityksessä kirjoitettiin.

Riki on myös palkittu työtaidoistaan.

Leskelä kertoo, että päivityksen kuvassa Rikin vieressä on hengenpelastusviiri, jonka koira sai, kun löysi maastosta kadonneen ihmisen.

– Voi sanoa, että ilman tuon koiran panosta se ihminen olisi kuollut maastoon, Leskelä sanoo.

Tuleva terapiakoira

Poliisikoirauransa jälkeen Rikiä odottaa niin ikään tärkeä tehtävä. Siitä tulee perheensä terapiakoira ja rapsutuskaveri lapsille.

– Riki on perheenjäsen ohjaajan koko perheelle, jossa asuu myös kodin ulkopuolelta sijoitettuja lapsia.

Poliiseilta sydämellinen kiitos auttaneille

Rikin leikkausta varten perustetun pienkeräyksen kantavina voimina toimineet Leskelä ja Jokela kertovat MTV Uutisille, että tilanne, johon ohjaaja ja Riki joutuivat, tuntui koko työporukasta kummalliselta: muuten täysin terve, mutta loukkaantunut koira, jouduttaisiin joko lopettamaan tai leikkauttamaan omakustanteisesti tyyriiseen hintaan.

– Siitä heräsi meille ajatus auttaa. Tuntui kohtuuttomalta, että he yksin kustantavat leikkauksen.

Keräys aloitettiin maanantaina. Sen jälkeen poliisikoirayhdistys jakoi keräyspyynnön Facebook-sivullaan.

Tuo näkyvyys auttoi suuresti.

– Julkaisulle kertyi paljon tykkäyksiä ja kommentteja. Tavoitesumma tuli täyteen jo parissa päivässä. Nyt Rikin leikkaus voidaan toteuttaa, Riku Leskelä kertoo.

Ohjaajan kanssa jutellut Jokela kertoo, että tämä on ollut jo yhteydessä eläinlääkäreihin mahdollisia operaatioaikoja tiedustellen. Järjestelyt leikkausta varten ovat jo käynnissä.

Poliisit kiittävät sydämellisesti kaikkia lahjoitukseen osallistuneita, päivityksen jakaneita ja jollain muulla tavoin auttamiseen osallistuneita.

– Valtava hyöty ja apu! Leskelä ylistää.

