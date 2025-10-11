Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos joutui lauantaina hieman likaisemmalle tehtävälle.
Pieni koira oli päässyt kotiovelta karkuun ja juossut suoraa päätä navetan lietealtaaseen lauantaina Kauhajoella.
– Koiran isäntä oli puuhaillut altaan lähistöllä, minkä vuoksi koira todennäköisesti oli sinne juossut ja pudonnut altaaseen, kuvailee palomies ja ryhmänjohtaja Marko Salokas Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta.
Altaassa oli noin parin metrin syvyydeltä "sitä itseään", Salokas toteaa.
Palomies joutui laskeutumaan altaaseen
Talon väki ei saanut pientä mäyräkoiraa ylös altaasta omin päin, joten pelastuslaitos tuli apuun.
Aluksi koiraa yritettiin nostaa haavilla, mutta se ei ylettänyt.
– Laskettiin tikkaat ja yksi henkilö laskeutui sinne altaaseen. Koira saatiin ajettua tikkaiden luo, josta nostin sen ylös, Salokas kertoo.
Koira selvisi säikähdyksellä, eikä se loukkaantunut tilanteessa. Sekä koira että palomiehet joutuivat kuitenkin välittömästi suihkuun.
Salokas kertoikin MTV Uutisille puhelimitse olevansa parhaillaan pyykinpesussa.
– Nämä ovat mielenkiintoisia työpäiviä. Mutta loppu hyvin, kaikki hyvin.