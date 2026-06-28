Sveitsin Audrey Werro juoksi yleisurheilun Timanttiliigan Pariisin osakilpailussa 800 metriä aikaan 1.53,80. Hän paransi nimissään ollutta kaikkien aikojen kolmosaikaa lähes kahdella kymmenyksellä. Se jää Jarmila Kratochvilovan vuonna 1983 juostusta maailmanennätyksestä 0,52 sekuntia.

Werron aika oli kisaennätys, Timanttiliigan ennätys, Sveitsin ennätys ja maailman tämän kauden kärkitulos. Kisassa toiseksi juossut ja tällä kaudella 800 metrille siirtynyt Femke Broeders-Bol paransi ennätystään jälleen, nyt yli 1,5 sekunnilla.

Kolmanneksi juossut Anais Bourgoin juoksi Ranskan ennätyksen. Sen lisäksi kisassa nähtiin neljä omaa ennätystä ja yksi maanosan ennätys.

Katso Werron juoksu pääkuvan videolta.