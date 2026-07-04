Muun muassa moukarinheittäjä Ethan Katzberg ja seiväshyppääjä Sandi Morris ylsivät loistotuloksiin Eugenen Timanttiliigan osakilpailun avauspäivänä perjantaina.
Olympiavoittaja Katzberg latasi moukarinsa peräti lukemiin 83,33. Se on kauden kärkitulos, ja Katzbergin uran neljänneksi kovin kisatulos. Hän kukisti toiseksi tulleen yhdysvaltalaisen Rudy Winklerin reilulla kahdella metrillä.
Kanadalaisen Katzbergin ennätys 84,70 on viime syksyn MM-kisoista.
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Sandi Morris puolestaan voitti naisten seiväskisan tuloksella 485, joka on yhdysvaltalaisen kauden paras.
Eugenen Timanttiliigan pääpäivä on lauantaina.
MTV Katsomo esittää lauantaina lajikohtaisia suoria lähetyksiä jo kello 22.00 alkaen. Päälähetys starttaa kello 23.00.