Lontoon Timanttiliigan naisten kiekonheittokisassa nähtiin mahtisuoritus.
Yhdysvaltalainen Cierra Jackson nakkasi kiekon lukemiin 71,72. Se on uusi Timanttiliigan ennätys.
Suoritus on katsottavissa yllä olevalta videolta!
Samalla myös Jacksonin ennätys parani lähes neljällä metrillä. Jackson voitti kilpailun yli kolmen metrin marginaalilla maannaiseensa Valarie Sioniin.
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Jacksonin tulos riittää kaikkien aikojen tilastossa sijalle 15. Edellä olevista tuloksista vain kaksi on tehty 2020-luvulla (Valarie Sionin 73,52 ja Yaime Perezin 73,09), kaikki muut 1980-luvulla.
Lontoon Timanttiliigan kisa käynnistyi kello 16 ja sitä voi seurata suorana MTV Katsomossa!