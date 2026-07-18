Selostaja Mika Saukkonen pääsi tulkitsemaan Josh Kerrin Timanttiliigassa juokseman mailin uuden maailmanennätysajan lauantaina.
Saukkonen – itsekin entinen maileri – pääsi venyttämään äänijänteitään lauantaina, kun Josh Kerr lunasti kovat puheet ja rikkoi 27 vuotta vanhan mailin maailmanennätyksen ajalla 3.42,66.
Parannusta marokkolaisen Hicham El Guerrouj'n aikaan tuli 0,47 sekuntia.
Tuleva ME-aika alkoi valjeta Saukkoselle Kerrin kaarrettua loppusuoralle.
– Tämä kantaa loppuun asti! Saukkonen karjui.
– Nyt on varaa repiä paitaa ja verkkareita! 3.42,66!
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Kuvaajana toimi Saukkosen aisaparina selostuskopissa ollut asiantuntija Tommi Evilä.
Katso Saukkonen tulkinta Kerrin upean ME-juoksun huipennuksesta yllä olevalta videolta!