Jasmiina Yildiz on mukana Petollisten uudella kaudella. Hän kertoi MTV Uutisten haastattelussa ohjelmakokemuksesta, työkuvioistaan ja voinnistaan.

Moni katsoja ilahtui huomatessaan, että podcast- ja tosi-tv-kasvo Jasmiina Yildiz on mukana Nelosen Petolliset-ohjelman uudella, maaliskuussa alkavalla kaudella.

Yildiz heittäytyi ohjelmaan sata lasissa.

– Halusin lähteä pelaamaan ja kovaa, ihan 110 prosenttisen tosissani. En lähtenyt katselemaan, että miten menee, vaan ihan oikeasti pelaamaan, hän kertoi Petollisten lehdistötilaisuudessa MTV Uutisille.

Moni asia yllätti Yildizin Petolliset-kokemuksessa. Hän hämmästyi esimerkiksi siitä, miten syvälle tunteisiin peli menee ja miten se pyörii mielessä taukoamatta.

Yildiz haluaa antaa tunnustusta ohjelman tuotannolle.

– Tv:n tekijöille annetaan liian vähän krediittiä. Haluan antaa tälle tuotannolle krediittiä siitä, että tämä oli oikeasti todella hyvin tehty reality sen suhteen, että meidän kuplamme ei horjahtanutkaan koko kuvausten aikana.

Yildiz juonsi suosittua Nikotellen-podcastia muutaman vuoden ajan podcastin isännän Niko Saarisen rinnalla. Hän jättäytyi podcastista joulukuussa 2024.

Tällä hetkellä podcast-työt ovat Yildizin osalta auki.

– Paljon on ajatuksia ja ideoita. Sen verran voin sanoa, että minulta ja Joona Hellmanilta alkaa Petollisiin liittyvä Youtube-videosarja, joka ilmestyy lauantaisin jakson jälkeen, hän valotti työkuvioitaan.

Yildiz sai diagnoosin kohdunkaulan syövästä maaliskuussa 2024. Samana keväänä hän kertoi sairastumisestaan Nikotellen-podcastissa.

Juuri nyt Yildiz voi olosuhteisiin nähden hyvin.

– Paljonhan se toi elämääni lisää asioita, joita pitää huomioida. Pitää käydä tasaisin ajoin lääkärissä, labrassa, magneettikuvissa ja muissa kuvissa, mitä tähän liittyy, muistaa huolehtia omasta lääkityksestä... Kyllä se tuo arkeen paljon lisää haastetta, mutta ei mitään ylitsepääsemätöntä, hän kertoi.

Yildiz on todennut, että ihminen osaa sopeutua tilanteisiin hyvin. Näin on tapahtunut myös hänen kohdallaan.

– Koen, että olen sopeutunut todella hyvin, vaikka onkin ollut ihan mielettömän raskasta. Arki kuitenkin jatkuu. On hullua, että aina ennen olen ajatellut, että miten minä ikinä selviäisin, jos minulle kävisi noin. Sitten kun niin käy, ei ole muuta vaihtoehtoa kuin selvitä. Ihmismieli on jännä.