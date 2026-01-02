MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä ei pitänyt Tour de Skillä nähdystä uudesta 5 kilometrin eräyhteislähtökisasta.

Keskiviikkona Tour de Skillä nähtiin uusi kilpailumuoto, kun hiihtäjät kisasivat vapaan hiihtotavan 5 kilometrin eräyhteislähtökisassa. Hiihtäjät jaettiin Tour de Ski -sijoistusten perusteella neljään erään, ja kisan loppusijoitukset jakautuivat erästä riippumatta puhtaasti aikojen perusteella.

MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä ei pitänyt uudesta formaatista.

– Erähiihto oli ihan turhanpäiväisyyden huippu. Se oli kisana täysin järjetön. Jos et ole täysin vihkiytynyt kilpahiihdon seuraaja, niin eihän siinä pysynyt perillä ollenkaan, että kuka sen kisan voittaa. Kun varsinainen voittaja tuli maaliin, vielä oli eriä hiihtämättä. Se oli ihan naurettava, Isometsä älähtää.

Isometsä antaa kritiikkiä myös torstaina Toblachissa kisatulle 20 kilometrin takaa-ajokisalle, sillä Toblachin latuprofiili ei tarjonnut mahdollisuuksia laadukkaaseen ja jännittävään kilpailuun, koska joukosta irtoaminen oli helpon radan takia niin haastavaa.

– Samoin eilinen kisa – liukkaassa kelissä, helpolla radalla. Aivan käsittämätön peesilatu, Isometsä lataa.