Maastohiihtäjä Moa Lundgren hyppää kilpailemaan Iivo Niskasen tavoin hyroxissa. Ruotsalainen tähyää peräti hittilajin MM-kisoihin.

Moa Lundgren pääsi viiden vuoden tauon jälkeen Ruotsin maastohiihdon A-maajoukkueeseen Jonna Sundlingin jättäydyttyä ryhmästä kesän ajaksi pois.

Lundgrenia innoittavat myös uudet urheilulliset haasteet. 28-vuotias ruotsalaishiihtäjä hamuaa poikaystävänsä Gustav Kvarnbrinkin kanssa hyroxin MM-kisoihin, jotka kilpaillaan kesäkuussa Tukholmassa, Ruotsin yleisradioyhtiö SVT raportoi.

Parin olisi MM-paikan lunastaakseen yllettävä voittoon Heerenveenissä tai Berliinissä.

– Aiemmin jokaisesta kilpailusta pääsi kolme jatkoon, ja silloin tuntui, että se voisi onnistua. Nyt vain yksi pääsee, joten tarvitsemme todella hyvän kilpailun. Mutta olisi tosi siistiä päästä kilpailemaan Tukholmassa, Lundgren sanoi.

Hittilajiksi nousseen hyroxin kilpailuihin sisältyy kahdeksan toiminnallista voimaliikettä ja kahdeksan kilometriä juoksua.

– Se on aika haastavaa, koko kroppa joutuu todella töihin, Lundgren kommentoi.

Hiihtäjä toivoo olevansa kesäkuussa parhaimmillaan. Kroppa on hänen mukaansa reagoinut kovaan harjoitteluun hyvin. Ruotsalainen on myös tehnyt lämmittelyt entistä huolellisemmin.

– Valmentajani on todella huolissaan siitä, että tulee loukkaantumisia tai ylikuormitusta ja ettei keho ole palautunut kauden jälkeen. Hän haluaa, että aloitamme harjoittelun rauhallisemmin, mutta sanoin, että odotetaan vielä vähän, sitten voimme alkaa treenata rauhallisesti ja hallitusti, Lundgren kertoi Sportbladet Daily -podcastissa.

Malttia

Lundgren mielii myös ensi vuonna Ruotsin Falunissa järjestettäviin hiihdon MM-kisoihin. Hän luonnehtii olevansa hyvän ja tasaisen kauden jälkeen erittäin latautunut ja motivoitunut, mutta toteaa myös, että on maltettava eikä heti parane intoilla liian kovaa.