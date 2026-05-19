Droonintorjunta hävittäjällä on melkoisen tarkkaa puuhaa, eikä vain lennokin koon takia, arvioi entinen hävittäjälentäjä Heikki Mansikka.
Uusimaa heräsi perjantaiaamuna hävittäjien jylyyn, kun Hornetit suojasivat ilmatilaa drooniuhalta. Tällä kertaa lennokkeja ei tarvinnut ampua alas, mutta sellainenkin päivä voi vielä olla edessä. Ukraina on viikko viikolta laajentanut droonihyökkäyksiään Venäjälle.
Minkälainen operaatio drooninpudotus sitten on hävittäjälentäjälle?
– Taivas on iso ja drooni on pieni, että vielä kun avaa kartan, niin sieltä se pitäisi löytää, entinen Hornet-lentäjä, everstiluutnantti Heikki Mansikka kuvaili MTV:n Huomenta Suomen haastattelussa.
Mansikka ei itse urallaan päässyt drooneja pudottamaan, mutta harjoitteli samantyyppistä toimintaa.
– Tykillä ammutaan pussiin, jota vedetään toisella koneella. Se on kokoluokaltaan samaa luokkaa kuin tällainen drooni.
Vaikeinta droonijahdissa ei kuitenkaan ole lennokin alas ampuminen, vaan itse häkkyrän tunnistaminen.
– Lentäjälle olisi kivaa, että kaikki, jotka ovat jollakin alueella, niitä saa vapaasti ampua. Mutta jos siellä joku "K-kaupan Väiski" tai joku muu käy lentelemässä ja se tulee sieltä alas, niin siitä tulisi sanomista, Mansikka sanailee.
Lennokki tai hävittäjä on ennen aseisiin tarttumista käytävä näkötunnistamassa. Hornetissa on ASPG-73-tutka, josta drooni pitää "kaivaa" esiin. Tulevien F35-hävittäjien elektronisesti keilaava tutka tulee helpottamaan drooninetsintää.
– Sen jälkeen loppu onkin sitten aika helppoa, sitten vaan ammutaan pois kuleksimasta.
"Ettei se tipu päiväkotiin"
Suomen oloissa drooninmetsästykseen on hävittäjillä toinenkin haaste: kovin kapea Suomenlahtemme.