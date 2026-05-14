Leijonien torstaisen jääharjoituksen loppupuolella nähtiin erityinen ohjelmanumero, kun pelaajat yllättivät pika-aikataululla Zürichiin saapuneen maalivahtivalmentajan Aki Näykin. Näykki voitti eilen keskiviikkona Suomen mestaruuden Tapparan mukana.

Tappara kaatoi keskiviikkona KooKoon SM-liigan seitsemännessä finaalissa 2–1. Tamperelaisten maalivahtivalmentaja Aki Näykki kertoo mestaruusjuhlien jääneen hänen osaltaan hyvin lyhyiksi. Hän suuntasi pian ratkaisun jälkeen kohti Helsinkiä.

– Pääsin joskus puoli neljältä nukkumaan Helsingissä. Viiden jälkeen soi kello. Vähillä unilla. Illalla varmaan uni maistuu, aamukoneella Sveitsiin saapunut Näykki nauraa.

Näykin mukaan suunnitelma MM-joukkueen matkaan liittymisestä eli SM-liigan finaalisarjan etenemisen mukaan. Kun seiskapeli varmistui, Näykki otti luurin kouraan ja varmisti aikataulun.

– Soitin Köllille (joukkueenjohtaja Mika Kortelainen) ja kysyin, mihin aikaan jääharjoitus on torstaina. Tajusin, että ehdin aamulennolla. Halusin itse olla ehdottomasti mukana, kun oli viimeinen treeni ennen pelejä.

Haastattelutilanteessa maalivahtikoutsin päätä koristaa valkoinen kuorrutus. Leijonien joukkue yllätti Näykin jäätreenien lopuksi klassisella partavaahtomäjäyksellä. Näykin mukaan yllätyksen pääarkkitehtinä toimi Tapparan kasvatti ja osaomistaja Aleksander Barkov.

Joukkue oli yrittänyt aamupäivän aikana esittää, ettei Näykin tuoretta Suomen mestaruutta huomioitaisi, mutta joku oli lipsunut riveistä.

– En kyllä osannut odottaa, että tuollainen tulee. Joku kyllä taisi onnitella, että suunnitelma ei ihan noilla pelaajilla pitänyt, Näykki naurahtaa.