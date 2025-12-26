Iranin ja Egyptin jalkapalloliitoilta tuli täystyrmäys MM-kisojen pride-ottelulle. Maiden on määrä kohdata kyseisessä ottelussa 26. kesäkuuta 2026.
Seattlessa järjestetään ensi vuoden MM-kisoissa kuusi ottelua, joista yksi valikoitui pride-otteluksi. Iranin jalkapalloliiton puheenjohtaja Mehdi Taj ei katsonut tapahtumaa hyvällä.
– Olemme päättäneet estää tämän, ja aiomme tehdä niin, Taj sanoi Hammihan -lehden haastattelussa.
Ottelu pelataan 26. kesäkuuta, jolloin alkaa vuosittainen Seattlen Pridefest. Arvonnan myötä otteluun valikoitui Egypti ja Iran, maat, joissa homoseksuaalisuus on käytännössä kiellettyä. Egypti on jo aiemmin lähettänyt protestikirjeen kansainväliselle jalkapalloliitolle Fifalle.
– Se on suorassa ristiriidassa alueen kulttuuristen, uskonnollisten ja sosiaalisten arvojen kanssa, kirjeessä todettiin.
Iranissa homoseksuaalisuus voi johtaa kuolemanrangaistukseen.
– Meillä ei ole minkäänlaista kiinnostusta siihen, että kolmas MM-ottelumme pelataan sateenkaaren väreissä, Taj sanoi.
Jalkapallon MM-kisat pelataan 11. kesäkuuta - 19. heinäkuuta 2026 Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Kanadassa.