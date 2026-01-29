Jalkapallon Afrikan mestaruuskisojen finaalin kohuhetkistä on jaettu mittavia pelikieltoja sekä valtavia sakkoja Senegalin ja Marokon joukkueen jäsenille.

Epäurheilijamaisesta käytöksestä jaettiin suurin rangaistus Senegalin päävalmentajalle Pape Thiawille, joka sai viiden ottelun pannan Afrikan jalkapalloliiton alaisiin otteluihin sekä 100 000 dollarin sakot.

Marokon puolelta suurin sanktio, kolmen ottelun panna ja 100 000 dollarin sakko, rapsahti pelaaja Ismaël Saibarille.

Kolme muuta pelaajaa, nimekkäimpänä Marokon Achraf Hakimi, sai kahden ottelun pelikiellon.

Lisäksi Senegalin jalkapalloliitto sai kaikkiaan 615 000 dollarin sakot, Marokon liitolle maksettavaa tuli 315 000 dollaria.

Kaaos ottelun lopussa

Senegal voitti finaalin 1–0. Se pelattiin Marokon Rabatissa toissaviikolla.

Pape Gueye teki Senegalin voittomaaliin lisäajan neljännellä minuutilla. Sitä ennen suurin osa Senegalin pelaajista oli poistunut kentältä Marokolle videotuomarin tarkistuksen jälkeen annetun rangaistuspotkun takia. Tilannetta edelsi myös Senegalilta minuutteja aiemmin hylätty maali.

Senegalin kannattajat hurjistuivat heittelemään katsomossa tuoleja ja muita esineitä. Osa pyrki myös kentän puolelle, mutta poliisien ja järjestyksenvalvojien rintama esti tämän.

Senegalin tähtipelaaja Sadio Mane yritti rauhoittaa joukkueen pelaajia rangaistuspotkutilanteessa. Hän jättäytyi kentälle ja maanitteli myös joukkuetovereitaan takaisin peliin.

Tuohtuneet Senegalin kannattajat kahinoivat samaan aikaan turvahenkilöiden kanssa. Ottelu keskeytyi lähes 20 minuutiksi ennen kuin Brahim Diaz pääsi yrittämään pilkulta maalintekoa.

Senegalin maalivahti Edouard Mendy torjui Diazin ponnettoman laukauksen.