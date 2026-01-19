Senegal voitti jalkapallon Afrikan miesten mestaruusturnauksen myöhään sunnuntaina pelatussa loppuottelussa. Senegal kaatoi turnauksen isäntämaan Marokon sunnuntaina lukemin 1–0.
Tunteet kuumenivat ottelun lisäajalla, kun Marokolle annettiin rangaistuspotku VAR-videotuomarin tarkastuksen jälkeen.
Senegalilaispelaajat olivat olleet jo valmiiksi tuohtuneita siitä, että heiltä oli vain minuutteja aiemmin hylätty maali vähäiseltä vaikuttaneen virheen vuoksi. Osa pelaajista marssi suutuspäissään kentältä rangaistuspotkupäätöksen vuoksi.
Senegalin kannattajat puolestaan alkoivat heitellä katsomossa tuoleja ja muita esineitä sekä yrittivät päästä kentälle. Heidän matkansa tyssäsi lopulta poliisien ja järjestyksenvalvojien muodostamaan ihmismuuriin.
Viivästyksen jälkeen Brahim Diaz pääsi yrittämään maalia lisäajan 24. minuutilla, mutta pallo jäi Senegalin veskarin Edouard Mendyn haaviin.
Illan ainokainen maali syntyi vasta, kun Senegalin Pape Gueye onnistui heiluttamaan verkkoa ottelun jatkoajalla.