Senegalin pelaajat pillastuivat lisäajan rangaistuspotkusta. Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino tuomitsi kentältä 20 minuutiksi poistuneiden pelaajien käytöksen.

Jalkapallon Afrikan mestaruusturnauksen Marokko–Senegal-loppuottelun kuumenneet tunteet saivat jopa Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan puheenjohtajan Gianni Infantinon hiiltymään. Infantino tuomitsi Senegalin 1–0-voittoon päättyneen ottelun jälkeen voittajajoukkueen pelaajien ja kannattajien käytöksen.

Pape Gueye viimeisteli sunnuntaina Rabatissa Senegalin voittomaaliin lisäajan neljännellä minuutilla. Sitä ennen suurin osa Senegalin pelaajista oli poistunut kentältä Marokolle videotuomarin tarkistuksen jälkeen annetun rangaistuspotkun takia. Tilannetta edelsi myös Senegalilta minuutteja aiemmin hylätty maali.

Senegalin kannattajat hurjistuivat heittelemään katsomossa tuoleja ja muita esineitä. Osa pyrki myös kentän puolelle, mutta hyökkäys tökkäsi poliisien ja järjestyksenvalvojien rintamaan.

Infantino lähetti Fifan nimissä ottelun tapahtumista äkkijyrkän lausunnon uutistoimisto AFP:lle.

– Tuomitsemme eräiden kannattajien sekä muutamien Senegalin pelaajien ja joukkueen huoltohenkilöiden käytöksen. Ei ole hyväksyttävää poistua tuolla tavalla kentältä, Infantino ilmoitti.

– Emme voi myöskään hyväksyä väkivaltaa lajissamme.