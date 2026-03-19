Osa asepalveluksen suorittavista koulutetaan lennättämään drooneja Puolustusvoimissa. Katso video tarkastuslennätyksestä yltä.
Tammikuun alussa Puolustusvoimissa palveluksensa aloittaneet alokkaat pääsivät testaamaan taitojaan drooniradan avulla, Maasotakoulu kertoo X:ssä.
Monitori näyttää, mikä on VR-lasein varustautuneen lennättäjän näkymä.Maasotakoulu
Temppurata koostui pienistä raoista ja esteistä, jotka lennättäjien tuli selvittää. Maasotakoulun julkaisema video näyttää, miltä koulutus vaikuttaa myös lennättäjän näkökulmasta. Katso video yltä!
Lue myös: Suomessa kehitettiin uudenlainen droonitehdas – mahtuu rahtikonttiin
Lennätettävät droonit ovat pieniä, vain noin viisi senttimetriä leveitä.
– Tarkastuslennätys suoritettu onnistuneesti. Lennättäjät siirtyvät koulutuksen seuraavaan vaiheeseen – suurempien lentorunkojen lennättämiseen ulkotiloissa erilaisilla lennätysradoilla, Maasotakoulusta kirjoitetaan.
Katso myös: Droonit lensivät MTV:n pääuutisstudioon lisätyn todellisuuden avulla. Katso, millaisia drooneja Ukrainan sodassa nyt käytetään.