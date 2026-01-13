Viimeksi Israel ja Iran ottivat sotilaallisesti yhteen kesäkuussa. Yhdysvallat on uhannut puuttua Iranin tilanteeseen, mikä vaikuttaa myös Israeliin, sen ollessa Yhdysvaltojen lähin liittolainen Lähi-idässä.

Suomen Tel Avivin edustuston päällikön sijainen Suvikki Silvennoinen sanoo, että Iranin tilannetta seurataan Israelissa tiiviisti.

– Tunnelma on tällä hyvin odottava ja jännittynyt, Silvennoinen kertoo.

– Tällä hetkellä tilanne on normaali. Esimerkiksi väestönsuojeluviranomainen ei ole kohottanut valmiutta, hän jatkaa.

Israelissa Suomen kansalaisia tai kaksoiskansalaisia on noin kaksi tuhatta. Tällä hetkellä matkustusilmoituksen tehneitä suomalaisia on vajaa 200.

Israelissa odotetaan USA:n reaktiota

Myös Israelissa odotetaan, mitä Yhdysvallat päättää tehdä. Yhdysvaltalaisen CBS-kanavan mukaan presidentti Donald Trumpille on nyt kerrottu vaihtoehdot erilaisista sotilaallisista tai kybertoimista Irania vastaan.

Israel on Yhdysvaltojen lähin liittolainen alueella ja Yhdysvaltojen sekaantuminen Iranin tilanteeseen voisi sekoittaa mukaan myös Israelin, tavalla tai toisella.

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ja Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu keskustelivat tilanteesta ja Yhdysvaltojen mahdollisista toimista viikonloppuna puhelimessa.

– Täällä on paremminkin pyritty vähentämään jännitteitä, ja hallitus on ollut aika pidättyväinen lausunnoissaan, koska koko alueellinen tilanne on hyvin jännittynyt eikä haluta myöskään, että väärinymmärrykset johtaisivat tilanteen eskaloitumiseen, Silvennoinen arvioi Israelin reagointia tällä hetkellä.

Yhdysvallat harkitsee myös Iranin tarjousta neuvotella. Keskeisimpiä asioita on muun muassa Iranin ydinohjelma.

Israelissa on Silvennoisen mukaan nostettu esiin myös Iranin ja Israelin väliset toimivat suhteet ennen islamilaista vallankumousta vuonna 1979.

Tilanne epävakaa joka puolella

Israelissa huolestuttaa tilanteen eskaloituminen koko Lähi-idän epävakaan tilanteen vuoksi.

– Mitä jos Iranissa tapahtuu jotakin, että siellä tulee kansannousu, niin miten se vaikuttaa alueelliseen tilanteeseen ja onko mahdollisuus, että se tulisi vähän niin kuin rajojen yli. Alueellinen tasapaino ja tilanne on aika herkkä ylipäätään tällä hetkellä, Silvennoinen kertoo.

– Ollaan huolissaan isosta kuvasta, mutta toisaalta ihmiset ehkä pelkäävät myös toisintoa kesäkuun sodasta, joka kesti 12 päivää, hän jatkaa.

Israel sanoi 13. kesäkuuta aloittamiensa iskujensa olleen ennakoivia ja itsepuolustusta. Israelin iskujen jälkeen Iranista ammuttiin Israeliin miehittämättömiä ilma-aluksia ja ohjuksia.

Konfliktissa kuoli yli 600 iranilaista ja lähes 30 israelilaista.

Israelin ja Hamasin välisessä sodassa saavutettiin tulitauko lokakuussa, joskin kuolonuhreja on senkin jälkeen raportoitu.

– Takana on pari hyvin stressaavaa vuotta israelilaisille ja palestiinalaisille. Ihmiset ovat väsyneitä ja toivotaan, ettei eskaloituisi. Paljon tapahtuu esimerkiksi Syyriassa ja Libanonissa nyt, niin kovin rauhallista eloa ei ole missään täällä alueella tällä hetkellä, Silvennoinen kertoo.

Silvennoinen lisää, että ihmiset ovat myös sitkeitä ja tottuneita konfliktiin.

Katso myös: Tällainen on Iranin tilanne suomeniranilaisen silmin

18:46