Näin Israelin ja Iranin konfliktin laajentuminen vaikuttaisi muihin maihin – "Tähän Putin olisi tyytyväinen"

Israelin ja Iranin konflikti uhkaa laajentua. Asiantuntijan mukaan tapahtumat ovat Benjamin Netanjahun pelikirjasta.

Israel ei tehnyt "ennaltaehkäiseviä iskujaan" sattumalta juuri nyt, arvioi Ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava tutkija Olli Ruohomäki maanantaiaamun Huomenta Suomessa.

Israelin turvallisuuspolitiikka on sitä, että "se saa tappaa ja hyökätä mihin vaan ilman, että sille tulee mitään seurauksia", Ruohomäki sanoi.

– Se, mitä nyt on meneillään, on ihan pääministeri Benjamin Netanjahun pelikirjasta. Tällaista operaatiota on suunniteltu.

– Nyt on sellainen tilanne, että oppositio haluaa kaataa hänen hallituksensa. Tässä haluttiin myös kääntää katse Gazasta Iraniin.

Ruohomäen mukaan Iran muodostaa Israelille uhkan retoriikan tasolla mutta ei käytännössä.

– Israel on kuitenkin Lähi-idän alueellinen supervaltio ja sotilaallisesti kyvykkäin. Ei kyse ole siitä, että Iranista olisi sille oikeasti mitään eksistentiaalista uhkaa, mutta Iranin pappisvaltio katsoo Israelin olevan Lähi-idän syöpäpesäke.

Iranin johdolla ei tosin ole suurta kannatusta kansan keskuudessa.

– Mutta kun tulee tällainen ulkoinen uhka, niin silloin kansan rivit tiivistyy, Ruohomäki huomautti.

Laajempi eskalaatio pelaisi ehkä Venäjän pussiin

Sodassa on Ruohomäen mukaan paitsi yrityksestä vaikeuttaa Iranin ydinohjelmaa myös siitä, että Israel haluaa saada Yhdysvallat osalliseksi Lähi-idän konfliktiin.



Sitä Yhdysvallat tuskin haluaa.



– Presidentti Donald Trump pyrkii näyttäytymään rauhantekijänä. Hänellä on etusijalla America First eikä hän halua sotkeutua tähän sotaan. On kuitenkin mahdollista, että hän tulee vedetyksi mukaan.



Jos Iran sulkee Hormuzinsalmen, kuten se on uhannut, Venäjän presidentti Vladimir Putin olisi tyytyväinen.

– Jos öljyn hinta nousee, hänellä on lisää rahaa sotia Ukrainassa.



Katso Olli Ruohomäen haastattelu kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta.