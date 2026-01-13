Ilma- ja ohjusiskujen lisäksi Yhdysvaltojen keinovalikoimaan voisi kuulua kyber- ja psykologisia operaatioita.
Yhdysvaltalainen uutiskanava CBS kertoo, että presidentti Donald Trumpille on kerrottu laajasta valikoimasta erilaisia toimia, joita Yhdysvallat voisi käyttää Iranissa. CBS:lle asiasta ovat kertoneet kaksi nimetöntä puolustusministeriön virkamiestä.
Presidentin kansallisen turvallisuuden neuvonantajien ryhmä piti CBS:n mukaan tänään Valkoisessa talossa kokouksen, jossa keskusteltiin erilaisista vaihtoehdoista Iranin operaation suorittamiseksi.
Asiasta ovat kertoneet CBS:lle useat asiasta perillä olevat lähteet. Siitä ei ole varmuutta, osallistuiko presidentti Trump henkilökohtaisesti kokoukseen.
Mahdollisia Yhdysvaltojen keinoja käytettäväksi Irania vastaan ovat ilma- ja ohjusiskut, mutta esillä on ollut myös kyber- ja psykologisia operaatioita.
Näiden operaatioiden tarkoituksena olisi häiritä Iranin komentorakenteita, viestintää ja valtiollisia tiedotusvälineitä.
Iranissa internet-yhteydet ovat olleet poikki yli neljä vuorokautta ja tiistaina palautettiin puhelinyhteydet ulkomaille.
Iranissa reilut kaksi viikkoa sitten alkaneissa mielenosoituksissa on eri lähteiden mukaan kuollut satoja ihmisiä ja tuhansia on pidätetty. Presidentti Trump on varoittanut Irania, että Yhdysvallat saattaa puuttua tapahtumiin, mikäli Iranin turvallisuusjoukot tappavat mielenosoittajia.
Trump kertoi sunnuntaina paikallista aikaa toimittajille, että Iranin johto on ollut yhteyksissä Yhdysvaltoihin.