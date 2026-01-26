Israelin pääministerin kanslian mukaan Rafahin rajanylityksen avaamisen ehtona on ollut, että Gazasta palautetaan kaikki elävät ja kuolleet panttivangit.
Israel on suostunut Gazan ja Egyptin välisen Rafahin rajanylityspaikan "rajattuun avaamiseen", kun se saa viimeisenkin panttivangin Gazasta.
Pääministeri Benjamin Netanjahun kanslia kertoi asiasta maanantain vastaisena yönä viestipalvelu X:ssä sen jälkeen, kun Yhdysvaltain edustajat tapasivat Netanjahun Jerusalemissa.
Rajanylityspaikka avattaisiin vain jalankulkijoille, ja Israel vastaisi rajanylityksen valvonnasta.
Rafahin rajanylityspaikan avaaminen uudelleen on osa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Gaza-suunnitelmaa.
Toistaiseksi se on pysynyt suljettuna. YK:n alaiset järjestöt ja muut humanitaariset toimijat ovat jo pitkään vaatineet, että Rafahin kautta sallitaan liikenne kumpaankin suuntaan.
Israelin pääministerin kanslia kertoo, että Rafahin rajanylityksen avaamisen ehtona on ollut, että Gazasta palautetaan kaikki elävät panttivangit ja kuolleiden panttivankien jäänteet.
Lokakuussa Israelin ja Gazaa hallinnoivan äärijärjestö Hamasin solmiman aseleposopimuksen mukaan äärijärjestöjen on määrä luovuttaa vielä yhden panttivangin ruumis Israeliin.