Israel kieltää Lääkärit ilman rajoja -avustusjärjestön toiminnan Gazassa. Viranomaisten mukaan järjestön toiminta Gazassa aiotaan lopettaa helmikuun loppuun mennessä.

Israel sallii maanantaina jalan kulkevien palestiinalaisasukkaiden ylittää Rafahin rajanylityspaikka Gazan ja Egyptin välillä.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Egyptin puolella rajaa odottaa jono ambulansseja, jotka ovat valmistautuneet vastaanottamaan evakuoitavia potilaita, joiden uskotaan olevan ensimmäisiä rajan läpi päästettäviä ryhmiä.

Palestiinalaisasukkaatkaan eivät saa ylittää rajaa noin vain. Israelin armeijan palestiinalaisalueiden siviiliasioita hoitava yksikkö Cogat sanoo, että Gazan alueelta poistuminen tai sinne saapuminen Rafahin kautta sallitaan vasta Israelin etukäteen tekemän turvallisuusselvityksen jälkeen.

Times of Israel -lehden mukaan Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on sanonut, että 50 gazalaista perheineen saa saapua Rafahin kautta Gazaan päivittäin. Gazasta pois lähteville taas ei ole rajoitusta.

Aiemmin Israel kertoi, että Rafah avattaisiin rajoitetusti sunnuntaina. Cogat kuitenkin tarkensi sunnuntaina, että asukkaiden varsinainen rajan ylittäminen alkaa maanantaina ja sunnuntaina käynnissä oli pilottiprojekti, jossa vain testattiin rajan ylitystä.

Kuljetuksia ei vielä sallita

Rafahin rajanylityspaikka on ollut tärkeä väylä Gazaan suuntaaville avustuskuljetuksille, mutta Israel on pitänyt rajanylityspaikkaa lähes kokonaan suljettuna toukokuusta 2024 alkaen. Vain viime vuoden alussa Rafah oli lyhyesti avoinna. Kuljetusten liikkumista rajanylityspaikan läpi ei kuitenkaan vielä sallita.

Rafahin rajanylityspaikka on ainoa Gazasta ulos suuntaava reitti, joka ei kulje Israelin kautta.

Rajanylityspaikan avaaminen uudelleen on osa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Gaza-suunnitelmaa.

Israel kieltää avustusjärjestön toiminnan

Israel kertoi tänään kieltävänsä Lääkärit ilman rajoja -avustusjärjestön toiminnan Gazassa. Syynä on se, ettei järjestö ole toimittanut Israelin viranomaisille luetteloa palestiinalaisista työntekijöistään.

Israelin viranomaisten mukaan järjestön toiminta aiotaan lopettaa Gazassa helmikuun loppuun mennessä.

Israel ilmoitti viime vuoden lopulla kieltävänsä lähes 40 avustusjärjestön toiminnan Gazassa, elleivät nämä noudata Israelin uusia linjauksia. Yksi linjauksista oli luovuttaa Israelille kattavasti tietoa järjestöjen palestiinalaisista työntekijöistä.

Lääkärit ilman rajoja on ilmaissut huolensa siitä, että työntekijälistan toimittaminen Israelin viranomaisille voisi vaarantaa työntekijöiden turvallisuuden sekä järjestön riippumattomuuden. Tämän takia nimilistaa ei suostuttu luovuttamaan.

– Lääkärit ilman rajoja ei luovuttanut työntekijälistaa, sillä Israelin viranomaiset eivät antaneet riittäviä ja konkreettisia takeita siitä, miten henkilöstömme turvallisuus taattaisiin, heidän henkilötietojaan suojeltaisiin ja lääketieteellisen toimintamme riippumattomuutta ylläpidettäisiin, järjestö sanoi lausunnossaan.

Järjestön mukaan 15 sen työntekijää on tapettu Gazan sodan aikana.

YK:n riippumaton tutkintakomissio on katsonut, että Israel on syyllistynyt kansanmurhaan Gazassa.