Euroopan keskuspankki (EKP) kertoo tänään korkopäätöksestään. Keskuspankin odotetaan pitävän vielä korot ennallaan.

OP-Pohjolan päästrategi Lippo Suominen sanoo MTV Uutisille, että mielenkiinto kohdistuu vihjeisiin tulevista päätöksistä.

Vielä ennen Iranin sotaa markkinoilla odotettiin, että EKP saattaisi laskea korkoaan tänä vuonna. Nyt odotuksissa on tapahtunut täyskäännös.

– Iranin sota pakottaa EKP:n liikkeisiin. Tänään ei varmasti korkoihin kosketa, mutta tänään yritetään hakea viestiä siitä, onko jatkossa tapahtumassa koronnostoa, Suominen sanoo.

Iranin sota on nostanut öljyn hintaa voimakkaasti. Energian hinta puolestaan heijastuu inflaatioon ja inflaation pitäminen aisoissa on keskuspankin tavoite.

Onko koronnostoja odotettavissa?

Korot ovat keskuspankin keino hillitä inflaatiota.