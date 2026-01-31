Gazan terveysministeriön mukaan yli 500 ihmistä on kuollut sen jälkeen, kun aselevosta Israelin ja Hamasin välillä sovittiin viime lokakuussa.
Israelin ilmaiskuissa Gazaan on kuollut lauantaina 32 ihmistä, kertoo Gazan terveysministeriö. Äärijärjestö Hamasin alaisen ministeriön mukaan pääosa kuolleista oli naisia ja lapsia.
Aiemmin kerrottiin, että kuolleita olisi ollut 28.
Israelin asevoimat sanoo viestipalvelu X:ssä, että iskut Gazaan olivat vastaus aseleposopimuksen rikkomiseen. Asevoimat sanoi Israelin iskeneen Hamasille kuuluvaan asevarastoon ja aseiden valmistuspaikkaan.
Gazan viranomaisten mukaan Israel iski muun muassa asuinrakennuksiin, telttoihin sekä poliisilaitokselle.
Israelin ja Hamasin välinen aselepo eteni tammikuussa toiseen vaiheeseen, jonka on tarkoitus sisältää muun muassa Hamasin riisuminen aseista sekä Israelin sotilaallinen vetäytyminen Gazasta.
Osapuolet ovat toistuvasti syyttäneet toisiaan aselevon rikkomisesta. Gazan terveysministeriön mukaan yli 500 ihmistä on kuollut sen jälkeen, kun aselevosta sovittiin viime lokakuussa. Vaikka ihmisiä on surmattu lähes päivittäin aselevon alkamisen jälkeen, lauantain uhriluku on yksittäisen päivän luvuksi poikkeuksellisen suuri.
Israel tunnusti uhriluvut
Israel aloitti hyökkäyksensä Gazassa sen jälkeen, kun Hamas ja muut palestiinalaiset äärijärjestöt olivat hyökänneet Israeliin lokakuussa vuonna 2023. Viranomaisten mukaan hyökkäyksessä sai surmansa yli 1200 ihmistä.
Gazan terveysministeriön mukaan Israelin iskuissa on lokakuun 2023 jälkeen kuollut ainakin 71 000 palestiinalaista. Israelilaismediat kertoivat tällä viikolla, että Israelin asevoimat tunnustaa Gazan terveysministeriön ilmoittamat uhriluvut.
YK, avustusjärjestöt ja mediat ovat jo aiemmin pitäneet uhrilukuja luotettavina, mutta Israel oli väittänyt niitä epäluotettaviksi.
YK:n riippumaton tutkintakomissio on katsonut, että Israel on syyllistynyt kansanmurhaan Gazassa.