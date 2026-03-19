Marius Borg Høibyn oikeudenkäynnissä kuullaan tänään loppupuheenvuorot.

Norjan kruununprinsessa Mette-Maritin pojan Marius Borg Høibyn, 29, oikeudenkäynti päättyy torstaina 19. maaliskuuta. Oslon käräjäoikeudessa kuullaan vielä oikeudenkäynnin loppupuheenvuorot.

Kaikkiaan 39 rikoksesta, muun muassa neljästä raiskauksesta syytetyn "bonusprinssin" puolustusasianajaja Petar Sekulic sanoi loppupuheenvuorossaan, että Høibyn uhreistaan taltioimat kuvat ja videot eivät riitä todistamaan raiskauksia.

Høiby on kuvannut asianomistajia ​​kaikissa neljässä väitetyssä raiskaustapauksessa. Hän kiistää syyllisyytensä raiskauksiin.

– Videot eivät yksinään voi kertoa varmasti, nukkuuko hän (uhri) vai ei, Sekulic sanoi.

Sekulicin mielestä todisteiden valossa on mahdollista ymmärtää, että Høiby on syytön.

– Silloin hänet on vapautettava, hän jatkoi.

Marius Borg Høibyn asianajajan mukaan kuvat ja videot eivät riitä todistamaan raiskauksia.

Høibyn syytetään muun muassa raiskanneen naisen juhlaillan aikana kruununprinssi Haakonin ja Mette-Maritin asuinpaikassa Skaugumissa vuonna 2018. Kyseistä naista on kutsuttu oikeudenkäynnin aikana mediassa Skaugumin naiseksi.

Poliisi löysi Høibyn hallusta kuvia ja videoita, jotka syyttäjän mukaan näyttävät Høibyn Skaugumin naiseen kohdistamaa seksuaalista väkivaltaa tilanteessa, jossa nainen ei ole pystynyt vastustelemaan tekoa. Kymmenen valokuvaa ja neljä videota ovat Skaugum-tapauksen keskeisiä todisteita.

Kuvat ja videot kattavat noin viiden minuutin ajanjakson. Sekulicin mielestä videomateriaali ei riitä päätelmien tekemiseen tapauksessa. Hän vetosi muun muassa videoiden lyhyyteen ja siihen, että ne on kuvattu suhteellisen lyhyen ajanjakson aikana. Videomateriaalia on kaikkiaan hieman alle 65 sekunnin edestä.

Sekulic väittää, että Skaugumin nainen "suhtautuu kevyesti totuuteen ja tosiasioihin". Hänen mukaansa nainen on antanut virheellisiä selityksiä aiemmasta seksuaalisesta kanssakäymisestään Høibyn kanssa.

Skaugumin nainen kertoi aiemmin oikeudessa, että hän ja Høiby olivat harrastaneet juhlaillan aikana suostumuksellista seksiä. Nainen kertoi, että oli kuitenkin keskeyttänyt aktin nopeasti ja palannut takaisin juhliin. Väitetty raiskaus tapahtui myöhemmin samana iltana.

Nainen ei kertomansa mukaan ole koskaan kokenut samanlaista muistinmenetystä kuin kyseisenä yönä. Hän uskoo, että hänet oli huumattu.

Syyttäjän mukaan nainen ei ole pystynyt vastustelemaan Høibyn tekoa.

Väitettyä raiskausta esittävät kuvat ja videot näytettiin naiselle poliisikuulusteluissa. Hän ei muistanut tapahtumia.

Sekulic katsoo, että naisen lausuntoa on täydennettävä muilla todisteilla.

– Uskon, että hän oli todennäköisesti hereillä seksuaalisen kanssakäymisen aikana, Sekulic sanoi.

Sekulicin mielestä kyseessä on sana sanaa vastaan -tilanne.

Loppupuheenvuorojen jälkeen tuomarit vetäytyvät neuvottelemaan ja antavat tuomionsa myöhemmin keväällä.

Lähde: NRK