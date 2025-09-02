Isoveli syttyi tuleen kesken leikin – viisivuotiaan Caspianin noheva toiminta pelasti hengen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkinen on luovuttanut sankarillisen teon tehneelle kuusivuotiaalle pojalle hengenpelastusmitalin.

Caspian Chryssanthou sammutti palavan isoveljensä, kun lasten leikistä tuli hengenvaarallinen.

Tiedotteen mukaan poika pelasti todennäköisesti veljensä hengen.

Näin kaikki tapahtui

Kesällä 2024 kahdeksan- ja viisivuotiaat veljekset leikkivät perheen kotona Närpiössä. Pojat olivat menneet autotalliin, jossa he olivat saaneet käsiinsä bensaa ja tulitikut. 

Bensiiniä oli roiskunut vanhemman pojan vaatteille, jotka olivat roihahtaneet palamaan kesken leikin.

Tapahtumahetkellä viisivuotias Caspian ei jäänyt tilanteessa toimettomaksi, vaan haki läheltä vesiletkun, avasi hanan ja sammutti tuskissaan huutaneen, palavan isoveljensä.

Tämän jälkeen veljeksistä nuorempi juoksi sisälle kotiin huutamaan äidille, että autotallissa palaa.

Poikien äiti oli hälyttänyt vakavasti loukkaantuneelle vanhemmalle pojalleen apua, ja tämä sai hoitoa viipymättä. Pojan toipuminen palovammoista jatkuu yhä. Hän on palannut kouluun tänä syksynä.

Caspian kertoi juhlatilaisuudessa aikovansa laittaa mitalin oman huoneensa hyllylle esille. Pojan äiti kertoi olevansa hänestä ylpeä, ja kertoi pojan olevan kekseliäs.

Caspianille maistui kaksi palaa kakkua, ja mitalin saajaa hymyilytti koko tilaisuuden ajan.

Tunnustus erityisen rohkeasta teosta

Hengenpelastusmitalin myöntämiskriteerit ovat korkeat. Mitali myönnetään tunnustuksena erityisen rohkeasta tai neuvokkaasta teosta tai teosta, joka on suoritettu oman hengen vaarantamisen uhalla ja jonka ansiosta toisen ihmisen henki on pelastettu.

Kuluvana vuonna hengenpelastusmitalilautakunta käsitteli yhteensä 85 ehdotusta, joista tasavallan presidentti myönsi mitalin seitsemälle ansioituneelle henkilölle 27. kesäkuuta. 

Aluehallintovirasto puolsi Chryssanthoun isoäidin tekemää esitystä, ja otti huomioon mitalinsaajan harvinaisen nuoren iän sekä olosuhteet.

