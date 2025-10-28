Pieni, mutta pippurinen parsonrusselinterrieri Zorro pelasti pakkasiltana vanhuksen hengen.

Zorro oli lähdössä omistajansa Maria Ekmanin kanssa iltalenkille Kauniaisissa.

Heti avattuaan ulko-oven Ekman tajusi, että nyt on jokin hullusti.

– Zorro sai hepulin ja lähti vetämään minua. Ensin vähän suutuin, että taasko juostaan narttujen perässä, Ekman kertoo huvittuneena.

Pian hän kuitenkin tajusi tilanteen olevan vakava. Läheisistä portaista nimittäin löytyi pyörtynyt vanhus. Ulkona oli pakkasta ja maassa lunta, joten vanhus olisi voinut jäätyä kuoliaaksi.

"Ollaan vähän itkettykin"

Vanhus oli portaissa tullut huonovointiseksi ja istunut alas, mutta menettänyt tajunsa.

Ekman soitti ambulanssin ja tilanne sai Zorron ansiosta onnellisen lopun. Ilman pientä koiraa vanhus ei todennäköisesti olisi enää tässä.