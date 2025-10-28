



Aamulla rouva olisi jo kuollut – Dante-koira pelasti naapurin 1:28 Danten lempipuuhia on leikkiä joka päivä pallolla pihalla. Julkaistu 29 minuuttia sitten Anna Egutkina anna.egutkina@mtv.fi Dante-sankarikoira pelasti rouvan jäätymiseltä pakkasyössä Helsingissä. Elämä on joskus pienestä kiinni. Elettiin kylmää ja pimeää helmikuuta, kun shetlanninlammaskoira Dante herätti omistajansa Roope Forsmanin keskellä yötä. Dante oli silloin vielä nuori pentu, 1,5-vuotias, ja halusi aina välillä päästä ulos milloin mistäkin syystä, joten Forsman ei ihmetellyt puoli viiden herätystä sen koommin. Hän puki lämpimästi päälle, koska ulkona oli noin kymmenen astetta pakkasta, ja lähti ulkoiluttamaan koiraa. Ulkona Dante halusi heti lähteä tiettyyn suuntaan. – Asumme Helsingissä Malmin sairaalan lähellä ja siinä lähistöllä asuu myös rouva, jolla on itselläänkin koira, joten sitä kautta tunnemme hänet. Dante lähti vetämään rouvan taloa kohti, Forsman kertoo. Dante alkoi haukkua rouvan pihalla ja pian Forsman oli erottavinaan pimeässä mustan möykyn. – Luulin ensin, että siellä on joku vaatekasa. Kun pääsimme lähemmäs, niin naapuruston tuttu rouvahan se siinä makasi aika elottoman näköisenä, Forsman muistelee.





Koko perhe koolla: Minerva Rantaniska, Roope Forsman, Dante-koira ja mahassa tuorein perheenjäsen, kuukausi sitten syntynyt tyttövauva.

Rouvan henki hiuskarvan varassa

Kävi ilmi, että rouva oli yöllä sotkeutunut oman koiransa verkkoaitaukseen, kaatunut ja lyönyt päänsä pihakivetykseen. Rouvan silmälasit olivat menneet rikki.

– Soitin ambulanssin. Rouvan suusta kuului muminaa eli tiesin, että elossa on. Odottelimme Danten kanssa siinä vieressä ambulanssin saapumista.

Rouvalla diagnosoitiin aivotärähdys ja silmäpohjan murtuma. Vasta myöhemmin selvisi, kuinka pienestä rouvan elämä olikaan ollut kiinni. Tilanne oli ollut erittäin vakava.

– Rouvan ruumiinlämpö oli laskenut 33 asteeseen eli hän oli jo muutamia tunteja siellä pakkasessa maannut. Jos olisimme Danten kanssa menneet aamulenkille normaalisti eli vasta seitsemän aikaan, olisi ollut jo liian myöhäistä, Forsman sanoo.

Sankarikoirat Kennelliitto myöntää tänä vuonna Sankarikoiran arvon 13 koiralle. Lisäksi 29 koiraa saa kunniamaininnan tekemästään urotyöstä. Sankarikoiran arvo voidaan myöntää koiralle, joka on vaikuttanut merkittävästi siihen, että yksi tai useampi ihmishenki on pelastunut. Koirat palkitaan joulukuussa Koiramessuilla Helsingissä. Dante on yksi palkittavista koirista.

Sankarikoira palkitaan

Rouva on ollut hyvin kiitollinen henkensä pelastamisesta ja käynyt ostamassa aina vähän väliä Dantelle makoisia lihanpaloja.

Joulukuussa lisää palkintoja on luvassa, kun Dante saa Kennelliitolta sankarikoiran arvonimen.

Forsman on hyvin ylpeä koirastaan ja kertoo, että tällä on myös oma askthedoggo-niminen tilinsä Instagramissa ja yli 13 000 seuraajaa.

– Dante on hyvin energinen, pirteä ja leikkisä koira, joka nukkuu vähän. Joka päivä se haluaa leikkiä pallolla pihalla ja myös painin sen kanssa. Sillä on lempilelu – patakinnas, Forsman kertoo.

Dante ja vauva tulevat loistavasti toimeen ja etenkin lattialla puuhastelu on mielekästä touhua molemmille.

Vähän aikaa sitten Dantesta tuli ylpeä isoveli, kun perheeseen syntyi pieni tyttövauva.

Vauva on myös varsin energinen ja vilkas tapaus.

– Meille on tulossa varsin villi talvi, Forsman arvelee nauraen.