Dante-sankarikoira pelasti rouvan jäätymiseltä pakkasyössä Helsingissä.
Elämä on joskus pienestä kiinni.
Elettiin kylmää ja pimeää helmikuuta, kun shetlanninlammaskoira Dante herätti omistajansa Roope Forsmanin keskellä yötä.
Dante oli silloin vielä nuori pentu, 1,5-vuotias, ja halusi aina välillä päästä ulos milloin mistäkin syystä, joten Forsman ei ihmetellyt puoli viiden herätystä sen koommin. Hän puki lämpimästi päälle, koska ulkona oli noin kymmenen astetta pakkasta, ja lähti ulkoiluttamaan koiraa.
Ulkona Dante halusi heti lähteä tiettyyn suuntaan.
– Asumme Helsingissä Malmin sairaalan lähellä ja siinä lähistöllä asuu myös rouva, jolla on itselläänkin koira, joten sitä kautta tunnemme hänet. Dante lähti vetämään rouvan taloa kohti, Forsman kertoo.
Dante alkoi haukkua rouvan pihalla ja pian Forsman oli erottavinaan pimeässä mustan möykyn.
– Luulin ensin, että siellä on joku vaatekasa. Kun pääsimme lähemmäs, niin naapuruston tuttu rouvahan se siinä makasi aika elottoman näköisenä, Forsman muistelee.