Ilman Hero-koiraa Itä-Suomen poliisilaitoksessa työskentelevä Pekka Ruohonen ei välttämättä olisi enää tässä kertomassa tätä tarinaa.

Vuosi sitten lokakuussa vanhempi konstaapeli Pekka Ruohonen lähti kahden poliisikollegansa kanssa suorittamaan tehtävää, joka olisi voinut jäädä kolmikon viimeiseksi.

Lähellä Kuopiota maaseudulla oli tapahtunut henkirikos, jossa mies oli ampunut vaimonsa haulikolla.

– Lähdimme ottamaan tätä miestä kiinni. Tehtävänä oli mennä miehen omakotitaloon ja selvittää, onko hän kotona, Ruohonen kertaa vuoden takaisia tapahtumia.

Poliisiauto jätettiin tarkoituksella noin kilometrin päähän talosta ja pimeänäkölaitteiden turvin kolme poliisia ja belgianpaimenkoira malinois Hero lähtivät suunnistamaan pimeässä metsässä.

– Matkan varrella useampi sata metriä ennen taloa, Hero-koira sai selvän vainun miehestä. Hero pysähtyi ja alkoi vetää voimakkaasti metsän suuntaan. Tiesin varmuudella, että siellä on ihminen, koska Hero on koulutettu etsimään ihmisiä, Ruohonen sanoo.

Mies saatiin käskyttämällä näkyville ja hänellä oli kädessään kivääri, josta hän ei suostunut luopumaan.

– Lähetin Heron miehen kimppuun ja saatiin sillä lailla mies luopumaan aseestaan.