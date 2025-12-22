Asiantuntijoiden mukaan sankarillinen toiminta vaatii poikkeuksellisen yhdistelmän empatiaa, tilannetajua ja kykyä siirtyä nopeasti pelkoreaktiosta toimintaan.

Useat sivulliset ihmiset yrittivät pysäyttää Bondi Beachin joukkosurmaajaa hengenvaarallisessa ampumistilanteessa, jossa 15 kuoli ja kymmeniä loukkaantui.

Videotallenteilla näkyy, kuinka Boris Gurman painii yhden hyökkääjän kanssa samalla kun hänen vaimonsa Sofia Gurman juoksee apuun. Pariskunta kuoli. Myös 62-vuotias Reuven Morrison menehtyi heittäessään tiiliä ampujaa kohti. Kahden lapsen isä Ahmed al Ahmed haavoittui, mutta onnistui riistämään hyökkääjältä aseen.

Sivullisten rohkeutta kuvaavat videot ovat keränneet miljoonia katselukertoja, uutisoi CNN.

– Ne voivat kuitenkin antaa harhaanjohtavan kuvan sankarillisen toiminnan yleisyydestä, sanoo Nebraskan yliopiston politiikantutkija Ari Kohen CNN:lle.

Hänen mukaansa useimmat ihmiset pysyvät hätätilanteissa sivustakatsojina, sillä toimiminen on äärimmäisen riskialtista.

Kuinka sankareita syntyy?

Kohen sanoo, että tarinoiden näkeminen voi luoda lisää sankareita.

Asiantuntijoiden mukaan sankarillinen toiminta vaatii poikkeuksellisen yhdistelmän empatiaa, tilannetajua ja kykyä siirtyä nopeasti pelkoreaktiosta toimintaan. Ihmisillä on luontainen taipumus suojella itseään, mutta osa kykenee ylittämään tämän vaiston. Näin tapahtuu erityisesti silloin, kun he kokevat vahvaa samaistumista uhriin tai kokevat tilanteen räikeästi vääräksi.

Tutkimukset osoittavat, että roolimallit tai esimerkit sankarillisesta käyttäytymisestä voivat olla lähtökohta ihmisille, jotka haluavat itsekin toimia sankarillisesti. Tietoisuus siitä, että muutkin ryhtyvät toimeen, voi saada ihmiset miettimään, mitä he itse tekisivät samassa tilanteessa. Jopa elokuvien katsominen tai kirjojen lukeminen arkipäivän sankareista tai fiktiivisistä sankareista voi vaikuttaa asiaan.

– Empatian rakentaminen kulttuurierojen yli on tietysti paljon vaikeampaa, mutta siihen on monia edullisia tapoja, kuten kirjallisuuden lukeminen. Sen avulla pääsee toisen ihmisen pään sisään ja näkee, miksi hän tekee tiettyjä valintoja. Lukeminen on loistava tapa rakentaa empatiaa, Kohen sanoi.

Sankariksi voi myös oppia

Sankarillisuus voi syntyä myös aikaisempien kokemusten kautta. Al Ahmed oli aiemmin ollut poliisi Syyriassa. Kohen sanoi kuitenkin, että ihmisten ei tarvitse mennä poliisiopistoon tullakseen sankariksi.

– On asioita, joita voimme opettaa ihmisille heti. Voi oppia elvyttämään ja hankkia ensiapukoulutusta. Kun ihmisillä on nämä taidot hallussaan, on selvää, että he ovat paljon todennäköisemmin valmiita auttamaan, jos tarvetta ilmenee, hän sanoo.

Bondi Beachin tapahtumissa toimineilla ihmisillä oli hyvin erilaiset taustat, mutta yhteistä oli kokemus turvallisesta ja monikulttuurisesta ympäristöstä. Tutkijoiden mukaan tällainen yhteisöllisyys voi vahvistaa empatiaa ja lisätä valmiutta auttaa.

Sankarillisuutta voidaan myös oppia. Ensiapukoulutus, esimerkit rohkeasta toiminnasta ja empatian vahvistaminen lisäävät todennäköisyyttä, että ihminen uskaltaa toimia hätätilanteessa.

– Sankaruus on mahdollista kenelle tahansa. Joskus ihmiset vain joutuvat kauheaan tilanteeseen ja toimivat, Kohen sanoo.

Empatiakyky ja samaistuminen

– Sankareita on harvassa osittain siksi, että toimiminen vaatii aivoissa täydellisen myrskyn, sanoo tohtori Steven Quartz, filosofian professori Caltechissa.

Hän arvioi, että noin 10 prosentilla väestöstä on luonnollinen ominaisuus, joka tuottaa korkeatasoisen empaattisen reaktion. Se voi johtaa rohkeisiin tekoihin, mutta Quartz ei usko, että tällainen ominaisuus on välttämätön, jotta joku voi tulla sankariksi.

– Vaikka tiedämme, että ihmisten empatian taso vaihtelee suuresti, tiedämme myös, että se voi muuttua sen mukaan, kuinka paljon samaistumme toiseen ihmiseen, Quartz sanoi.

Tutkijan mukaan tyypillisesti ihmiset, joilla on enemmän empatiaa, toimivat suojellakseen läheisiään, kuten ystäviä, perheenjäseniä tai jopa henkilöitä, joihin he samaistuvat.

