Mies sai tuomion seurustelukumppaninsa raiskauksesta.
Yli 30-vuotias mies tuomittiin seurustelukumppaninsa raiskauksesta 1 vuoden ja 11 kuukauden ehdolliseen vankeuteen.
Aiheesta kertoo Ilta-Sanomat.
Seurustelusuhteessa olleet mies ja nainen olivat naisen luona tapahtuma-aikaan vuonna 2016. Pariskunta erosi kaksi vuotta myöhemmin.
Vuonna 2020 nainen hakeutui psykoterapiaan, jossa raiskausta käsiteltiin kolmen vuoden ajan.
Mies kiisti raiskauksen poliisikuulusteluissa sekä oikeudessa.
Käräjäoikeus tuomitsi miehen, eikä syyllisyydestä jäänyt mitään epäselvyyttä. Helsingin hovioikeus antoi asiassa tuomion torstaina, eikä se muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua. Tuomio ei ole lainvoimainen ja osapuolet voivat hakea korkeimmasta oikeudesta valituslupaa.
Uusi seksuaalirikoslainsäädäntö on tullut voimaan 1.1.2023.
Raiskaus on sukupuoliyhteys sellaisen henkilön kanssa, joka ei osallistu siihen vapaaehtoisesti. Uudistuksen myötä seksuaalirikosten rangaistukset kovenevat.
Mies on Ilta-Sanomien mukaan näytellyt suomalaisissa teatteriprojekteissa.