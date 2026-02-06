Törkeistä huumausainerikoksista tuomittu Niko Ranta-aho on vapautunut vankilasta koevapauteen, kertoo Ilta-Sanomat tietoihinsa nojaten.
Niko Ranta-aho istui ensikertalaisena 13 vuoden tuomioistaan puolet, ja vankeusaikaan laskettiin mukaan myös aika tutkintavankeudessa. Koevapauteen voi päästä aikaisintaan kuusi kuukautta ennen varsinaista vapautumispäivää.
Ranta-aho sai Katiska 1-huumejutussa 11 vuoden tuomion. Päästyään tutkintavankeudesta vapaaksi kesken tapauksen käsittelyn vuonna 2020 Ranta-aho ja hänen rikoskumppaninsa jatkoivat huumerikoksia. Tästä Katiska 2:sta Ranta-ahon tuomiota pidennettiin 13 vuoteen.
Ranta-aho otettiin uudelleen kiinni tammikuussa 2021 uusista rikoksista epäiltynä. Hän on ollut vankeudessa siitä asti.
Syyttäjä vaati viime lokakuussa KKO:ssa, että Ranta-ahon toinenkin Katiska-huumetuomio olisi pitänyt korottaa myös lähes 11 vuoteen. Toisesta Katiska-jutusta hovioikeus langetti hänelle vain kahden vuoden tuomion, koska se katsoi, ettei yhteisrangaistus voi ylittää 13 vuoden enimmäisrangaistusta.
Syyttäjän vaatimus oli ennennäkemätön, koska tällaista yli 20 vuoden huumerikostuomiota ei ole Suomessa koskaan langetettu.