Tampereen Ilveksen huima vire SM-liigassa vaikean alkukauden jälkeen osuu hämmästyttävällä tavalla yhteen liettualaismaalivahti Mantas Armalisin hankkimisen kanssa.
Armalis, 33, tuli Tampereelle lokakuun loppupuolella. Varmasti harva odotti hänestä sateentekijää tuolloin tuloksellisessa kriisissä olleelle Ilvekselle, mutta jälki on ollut loistavaa. Armalis on ottanut kymmenestä pelaamastaan ottelusta kuusi voittoa torjuntaprosentilla 92,15, ja suoria tappioita on vain yksi.
Samalla on kääntynyt Ilveksen kelkka. Marraskuun alusta laskien se on hävinnyt vain kahdesti, ja nyt Ilveksellä on päällä ennätyksellinen 11 ottelun voittoputki.
– Armalis on ottanut tarvittavia koppeja, ja myös herättänyt (Dominik) Pavlatin siihen tueksi. Se on ihan kiistatonta, että muutos tapahtui silloin, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi kommentoi Liigaviikossa.
Yllä olevalla videolla Kivi purkaa Ilveksen huippuvireen atomeiksi myös näyttein. Alla puolestaan analyysiä HIFK:n nousukunnosta. Joukkueet kohtaavat toisensa MTV3:n Hockey Night -ottelussa perjantaina klo 19.30 alkaen.
