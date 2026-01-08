Pelicansin ennen joulua saavuttama hyvä tuloskunto on kääntynyt tauon jälkeen tappioputkeksi jääkiekon SM-liigassa. Liigaviikko perkasi käänteen taustoja torstaina.

Liigaviikko niputtaa

Sarjassa 13:ntena olevan Lahden Pelicansin kausi on ollut vaiherikas. Se reagoi heikkoon syksyyn vaihtamalla Sami Kapasen apuvalmentajat marraskuun alussa. Pian tämän jälkeen vire parani huomattavasti (esimerkiksi 9 voittoa 11 ottelun jaksossa), mutta joulutauon jälkeen jälki on ollut tylyä: neljän tappion putki maalierolla 5–17.

– Tämä on ollut minulle isoin pettymys joulun jälkeen, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi linjaa Liigaviikossa.

– He antoivat sen loistavan itsensä keräämisvaiheen valua pois.

Yksi Pelicansin vuotokohta on ollut maalinsuulla, jossa Patrik Bartosak oli syyskauden puolella liigan eliittiä. Joulun jälkeen tshekkitorjuja on kuitenkin kirjannut vain yhden tappio-ottelun, ja ollut kaksi peliä sivussa kokoonpanosta. Pelicansin antaman tuoreimman tiedon mukaan Bartosakin tilannetta seurataan päivittäin, mutta seura ei ole kertonut sen tarkemmin poissaolon syytä.

Kakkostorjuja Zachary Emond, 25, ei ole osoittanut olevansa voittava maalivahti. Kanadalainen on summannut vain kaksi voittoa 12 pelaamassaan ottelussa (torjuntaprosentti 88,14). Emondia voikin pitää Pelicansilta riskihankintana, sillä hänellä oli vyöllään vain 61 runkosarjaottelua neljältä edelliskaudelta. Ne olivat pääosin ECHL:stä.

– Kun Emond pelaa, ei tuo joukkue voita. Sattumaa tai ei. Ei jokainen maali ole hänen maalinsa, mutta näin vähän voittavaa Liiga-maalivahtia harvoin näkee, studioisäntä Teemu Niikko kommentoi.

Kiven mielestä Emondin elekielikin on jo alistuva.

– Kyllä hänet täytyisi valmistaa niihin peleihin. Kun tulee se Bartosakin huili, niin hänen täytyisi olla terästä – sellainen katse, että hän haluaisi pärjätä, Kivi sanoo.

– Sitä ei ole kyllä näkynyt, Niikko komppaa.

– Ei! Mikä järki tuossa on, että annetaan kovan duunin valua (hukkaan), ettei ole sellainen maalivahti, joka antaisi vähän mahkua (voittaa), Kivi summaa.

Yllä olevalla videolla Liigaviikon kattava analyysi Pelicansin tilanteesta.