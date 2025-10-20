SM-liigan sarjajumbo Tampereen Ilves tiedottaa solmineensa loppukauden mittaisen sopimuksen maalivahti Mantas Armalisin kanssa.

33-vuotias Armalis pelasi kolme edellistä kautta SHL-seura Leksandissa. Liettuassa syntynyt kassari on asunut lapsesta asti Ruotsissa. Hän on pelannut SHL:ssä kaikkiaan 250 ottelua Djurgårdenissa, Skellefteåssa ja Leksandissa.

Armalis kuuluu Liettuan maajoukkueen vakio-osastoon.

– Mantas Armalis tuo maalivahtiosastollemme lisää leveyttä, kokemusta ja kilpailua. Hän saapuu Suomeen tänään illalla ja liittyy joukkueeseemme huomenna, Ilveksen urheilujohtaja Timo Koskela kommentoi tiedotteessa.

Ilveksen kaksi muuta maalivahtia ovat Dominik Pavlat ja Roope Taponen. Kaksikko ei ole onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla. Pavlat on torjunut 11 ottelussa ja saanut kiekkoa kiinni vain 87,65-prosenttisesti. Kuudessa pelissä torjuneen Taposen luku on vielä heikompi: 84,30. Kaksikko on päästänyt lähes 12 maalia enemmän, kuin mitä edistyneet tilastot ovat kaavailleet. Luku on selvästi liigan huonoin.

Mestarisuosikkeihin lukeutuva Ilves on koko SM-liigan jumbona 15 pelaamansa ottelun jälkeen.