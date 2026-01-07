Ilveksessä hyvään vireeseen päässyt Olli Palola jätti Sport-ottelun kesken taklauksessa tulleen tällin jälkeen.

Palola sai keskiviikon kotiottelun avauserässä taklauksen Sportin Samuli Piipposelta. Tilanteesta ei tuomittu rangaistusta.

Tähtihyökkääjä törmäsi laitaan ikävässä asennossa ja jäi nousi vaivalloisesti ylös. Palola ei ole törmäyksen jälkeen palannut kaukaloon ottelun aikana.

Ilves sai Sport-otteluun takaisin odotetun palaajan, kun ruotsalaishyökkääjä Carl Klingberg palasi kokoonpanoon syyskuussa tulleen leikkaushoitoa vaatineen vammansa jälkeen.

Palola on tehnyt Ilvessä 23 ottelussa tehot 7+7=14.