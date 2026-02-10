KalPan ykkösmaalivahti Stefanos Lekkas loukkaantui SM-liigakierroksella Pelicansia vastaan.
Lekkas jäi makaamaan jään pintaan kesken Pelicansin ylivoimavyörytyksen avauserän lopulla. Peli vihellettiin poikki, kun erää oli jäljellä vajaat kuusi minuuttia.
Hidastusten perusteella näytti siltä, että yhdysvaltalaismaalivahti sai Roni Karvisen laukauksen jalkansa suojaamattomaan kohtaan.
Lekkas poistui pian tuskaisen oloisena pukuhuoneen puolelle. Hänen tilalleen luisteli Talyn Boyko, jonka peli alkoi murheellisesti, kun Brett Stalpey laukoi Pelicansin johtoon vain kymmenen sekuntia myöhemmin.
KalPan sairastuvalla oli ruuhkaa jo ennen tätä. Joukkue tiedotti aiemmin tänään seitsemän pelaajan olevan loukkaantumisen takia sivussa.
Joukkueen neljänneksi parhaan pistemiehen Juuso Mäenpään kausi päättyi loukkaantumiseen tammikuun lopulla, ja kymmenestä parhaasta pistemiehestä sivussa on tällä hetkellä puolet.
Heidän joukossaan on muun muassa KalPan kiistaton ykköstähti Teemu Hartikainen, jonka kerrotaan palaavan tositoimiin arviolta maaliskuun ensimmäisellä puoliskolla.